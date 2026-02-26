Πλατφόρμες, «όχι» σε ΝΔ και διεύρυνση στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου
Πλατφόρμες, «όχι» σε ΝΔ και διεύρυνση στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου
Η αλλαγή+ του Χριστοδουλάκη, τα «όχι» και τα «ναι» του Δούκα, του Γερουλάνου και του Κατρίνη
Στη μάχη της «πλατφόρμας» συναντιούνται στελέχη του ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν από το κρίσιμο Συνέδριο του κόμματος και ενώ η «ακούνητη βελόνα» συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία για την αναμέτρηση των εθνικών εκλογών.
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μετά από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο προσέρχεται στη μάχη παρουσιάζοντας τα δικά του «ναι» και «όχι» στην πορεία προς το Συνέδριο και επιχειρεί να πάρει καθαρή θέση τόσο για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες όσο και για την προσπάθεια διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως οι κ.κ Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης συμφωνεί ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ένα καθαρό «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει στο Συνέδριο το σχετικό ψήφισμα που προτείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Χριστοδουλάκης με την πλατφόρμα «Αλλαγή+» προτείνει πάντως το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί την επόμενη μέρα του Συνεδρίου με τα ενεργά μέλη και να εγκαταλείψει τη συμπόρευση με τους φίλους, που συνήθως προσέρχονται να ψηφίσουν στις διαδικασίες για την εκλογή ηγεσίας, αλλά στη συνέχεια «απενεργοποιούν» τη σχέση τους με το κόμμα. Αυτή η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει ισχυρό αντίλογο, καθώς τόσο ο Δούκας όσο και ο Γερουλάνος έχουν ζητήσει ένα ανοιχτό Συνέδριο και έχουν ως υποψήφιοι αρχηγοί καλέσει και τα μέλη και τους φίλους να επιλέξουν την ηγεσία του κόμματος. Αντιθέτως, στελέχη κοντά στο Νίκο Ανδρουλάκη δεν αποκλείουν να στηρίξουν την πρόταση Χριστοδουλάκη για την συμπόρευση με τα ενεργά μέλη, να ψηφίσουν δηλαδή επί της ουσίας την κατάργηση της ιδιότητας των φίλων.
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μετά από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο προσέρχεται στη μάχη παρουσιάζοντας τα δικά του «ναι» και «όχι» στην πορεία προς το Συνέδριο και επιχειρεί να πάρει καθαρή θέση τόσο για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες όσο και για την προσπάθεια διεύρυνσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως οι κ.κ Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μιχάλης Κατρίνης συμφωνεί ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει ένα καθαρό «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει στο Συνέδριο το σχετικό ψήφισμα που προτείνει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Χριστοδουλάκης με την πλατφόρμα «Αλλαγή+» προτείνει πάντως το ΠΑΣΟΚ να κινηθεί την επόμενη μέρα του Συνεδρίου με τα ενεργά μέλη και να εγκαταλείψει τη συμπόρευση με τους φίλους, που συνήθως προσέρχονται να ψηφίσουν στις διαδικασίες για την εκλογή ηγεσίας, αλλά στη συνέχεια «απενεργοποιούν» τη σχέση τους με το κόμμα. Αυτή η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει ισχυρό αντίλογο, καθώς τόσο ο Δούκας όσο και ο Γερουλάνος έχουν ζητήσει ένα ανοιχτό Συνέδριο και έχουν ως υποψήφιοι αρχηγοί καλέσει και τα μέλη και τους φίλους να επιλέξουν την ηγεσία του κόμματος. Αντιθέτως, στελέχη κοντά στο Νίκο Ανδρουλάκη δεν αποκλείουν να στηρίξουν την πρόταση Χριστοδουλάκη για την συμπόρευση με τα ενεργά μέλη, να ψηφίσουν δηλαδή επί της ουσίας την κατάργηση της ιδιότητας των φίλων.
Κόμμα μελών και όχι των φίλων του «2ευρου»«Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που άνοιξε πρώτο τις διαδικασίες εκλογής ηγεσίας από την βάση και σωστά τις διατηρεί έως σήμερα, θα πρέπει να πει «όχι» στους φίλους του «2ευρου» που δεν τους είδαμε ποτέ στην εθνική μας κάλπη», λέει ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μανώλης Χριστοδουλάκης θεωρώντας πραγματική βάση του κόμματος τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος «που πάντα προσπαθούμε να αυξήσουμε και οι οποίοι δηλώνουν παρόντες στις συλλογικές και εκλογικές μας μάχες, όχι μόνο στις εσωκομματικές και είναι οι μοναδικοί που έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν». Όχι οι περαστικοί- τονίζει- όχι οι εντεταλμένοι.
Όχι στη ΝΔ και στον ΤσίπραΑπέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης προτάσσει ένα καθαρό «όχι» και μάλιστα δηλώνει ότι αν το ΠΑΣΟΚ χάσει τον διακηρυγμένο στόχο για νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω με μία ψήφο πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση. «Ακόμα και αν μοιάζει μονότονο να επαναλαμβανόμαστε, το «όχι» πρέπει να είναι σαφές και καθαρό», εξηγεί και υψώνει κόκκινες γραμμές όχι μόνο προς τη Νέα δημοκρατίας αλλά και προς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο ασκεί σκληρή κριτική, χωρίς να τον κατονομάζει. «Δεν υπάρχει πολιτική συνάφεια με τους αρχιτέκτονες και τους διαμορφωτές διχαστικών διαιρετικών τομών εμφυλιοπολεμικού τύπου, που διέλυσαν τη θεσμική και κοινωνική συνοχή της χώρας στον βωμό της προσωπικής ανέλιξης. Δεν είμαστε το ίδιο με όσους, ενώ είχαν επιλογή, νομιμοποίησαν την ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου στη συγκυβέρνηση του 2015-2019 όχι μία, αλλά δύο φορές», υποστηρίζει ο κ. Χριστοδουλάκης που διαθέτει δίκτυο κομματικών του φίλων ανά την Ελλάδα και που προσέρχεται στο Συνέδριο του κόμματος για να αφήσει το δικό του διακριτό αποτύπωμα. Η στήριξη στον Χάρη Δούκα ανήκει πια στο παρελθόν καθώς ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ακολουθεί εντός του κόμματος διαφορετική πορεία η οποία συνδέεται με την προσπάθεια καταγραφής μιας «υπολογίσιμης δύναμης» και στο Συνέδριο. Ο Χριστοδουλάκης συμφωνεί με τη διεύρυνση, αλλά διαφωνεί με το μοντέλο ενός «απολίτικου καλέσματος». Ούτε όμως η διεύρυνση –συμπληρώνει- μπορεί να πάρει και την μορφή face control, χωρίς ένα κεντρικό πολιτικό πρόταγμα αυτοπροσδιορισμού που θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς.
Ο Δούκας επιμένει στο ψήφισμαΓια τον Χάρη Δούκα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πετύχει τη δυναμική επανεκκίνηση μετά από το Συνέδριο μόνο αν αποκτήσει ξεκάθαρη φυσιογνωμία. «Αν δεν ψηφίσουμε το «όχι» στη ΝΔ, δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Και εάν υπάρχει διαφορετική άποψη από άλλο στέλεχος, να μην φοβηθεί να την καταθέσει», είπε χαρακτηριστικά χθες στο Action24 επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε καλοδεχούμενες τις πλατφόρμες, ξεκαθάρισε ότι προτείνει διάλογο αλλά με υπαρκτά κόμματα (εννοώντας ότι δεν υπάρχει λόγος σε αυτή τη φάση να απαντήσει για τον κ. Τσίπρα) και υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που δεν υπήρχαν μεγάλες διαφωνίες θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει κοινό πόρισμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά μετά από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το άγχος είναι κοινό», απάντησε θίγοντας θέματα που ανοίγει και ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος έχει ως γνωστόν επισημάνει την «ακούνητη βελόνα» στα γκάλοπ από τον περασμένο Οκτώβριο. Οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι η πλευρά Γερουλάνου τάσσεται υπέρ ενός καθαρού «όχι» στη ΝΔ, αλλά μένει αν αποδειχθεί στο Συνέδριο.
Στην πίτα του ΚατρίνηΥπέρ του ανοιχτού διαλόγου με τα άλλα προοδευτικά κόμματα τάσσεται και ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος χθες κάλεσε στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας την ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με τους περισσότερους παρόντες ο κ. Κατρίνης μίλησε για την ανάγκη της δυναμικής επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ, που όπως έχει υπογραμμίσει στο παρελθόν αφορά και στη διεύρυνση χωρίς αποκλεισμούς. Στην εκδήλωσή του βουλευτή Ηλείας ήταν εκτός από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, πολλοί βουλευτές και στελέχη του κόμματος από την εκλογική του περιφέρεια και από διάφορες άλλες περιοχές. Στην Ηλεία πρόσφατα είχαν μιλήσει σε κοινή εκδήλωση ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Παύλος Γερουλάνος που ανταλλάσσουν συχνά απόψεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα