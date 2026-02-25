Μανώλης Χριστοδουλάκης: Κατέθεσε την πολιτική πλατφόρμα Αλλαγή+ ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ

«Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική» αναφέρει ο βουλευτής – Τι λέει για τυχόν μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

Αλλαγή+» ονόμασε την πολιτική του πλατφόρμα που κατέθεσε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής



Δανειζόμενος τη φράση του Μαρκ Κάρνεϊ ότι η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική, ο κ. Χριστοδουλάκης επισημαίνει ότι ότι η ανταλλαγή απόψεων στο











Για τις μετεκλογικές συνεργασίες Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρεται και στο ερώτημα που υπάρχει για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.



«Ακόμα και αν μοιάζει μονότονο να επαναλαμβανόμαστε, το “όχι” πρέπει να είναι σαφές και καθαρό. Όμως, πρέπει να είναι σαφές και το εξής: πως από μόνη της, προφανώς η απάντηση αυτή δεν επαρκεί για να καθορίσει την πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ετεροπροσδιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή σκιά που να θολώνει το πρόταγμα της προσπάθειας. Η ανάγκη για αλλαγή είναι η συγκολλητική ουσία που διαμορφώνει μετωπικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά που συντίθενται στην κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και προσδιορίζει τον στόχο: η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης», σημειώνει.



Εάν η μάχη δεν είναι νικηφόρα, σημειώνει, «η θέση μας είναι στην αντιπολίτευση, ως βασικός εκπρόσωπος του προοδευτικού πόλου στη χώρα».





Διαβάστε εδώ την πολιτική πλατφόρμα που κατέθεσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης



Κλείσιμο Αναλυτικά η ανάρτησή του



Αλλαγή+: Πολιτική πλατφόρμα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

__________________________________

Συντρόφισσες & σύντροφοι,

» ονόμασε την πολιτική του πλατφόρμα που κατέθεσε για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, εκφράζοντας την αγωνία του για να γίνει η διαδικασία «με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς».Δανειζόμενος τη φράση τουότι η νοσταλγία δεν είναι στρατηγική, ο κ. Χριστοδουλάκης επισημαίνει ότι ότι η ανταλλαγή απόψεων στο συνέδριο θα πρέπει να γίνει «με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης».Όπως σημειώνει, «η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική».Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρεται και στο ερώτημα που υπάρχει για το ενδεχόμενοτουμε τη«Ακόμα και αν μοιάζει μονότονο να επαναλαμβανόμαστε, το “όχι” πρέπει να είναι σαφές και καθαρό. Όμως, πρέπει να είναι σαφές και το εξής: πως από μόνη της, προφανώς η απάντηση αυτή δεν επαρκεί για να καθορίσει την πολιτική, ιδεολογική και στρατηγική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν ετεροπροσδιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή σκιά που να θολώνει το πρόταγμα της προσπάθειας. Η ανάγκη για αλλαγή είναι η συγκολλητική ουσία που διαμορφώνει μετωπικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά που συντίθενται στην κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και προσδιορίζει τον στόχο: η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης», σημειώνει.Εάν η μάχη δεν είναι νικηφόρα, σημειώνει, «η θέση μας είναι στην αντιπολίτευση, ως βασικός εκπρόσωπος του προοδευτικού πόλου στη χώρα».Αλλαγή+: Πολιτική πλατφόρμα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ__________________________________Συντρόφισσες & σύντροφοι,

Όπως γνωρίζετε ήδη, σε ένα μήνα από σήμερα, στις 27 Μαρτίου, έχουμε το Συνέδριο μας, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.



Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για την παράταξη μας, ως το εφαλτήριο για να ανακτήσει ο χώρος μια νέα κοινωνική δυναμική, που θα βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα.



🤝Έχω και έχουμε όλοι μας μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας.



Να απαντήσει καθαρά σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της παράταξης.

Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε, με ποιους συγκρουόμαστε, που βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, ποιες γωνίες και αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο, πώς διαμορφώνουμε ξανά όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε το κόμμα να γίνει παράταξη, και η παράταξη και πάλι κίνημα.



👥Λένε πολλοί ότι στο Συνέδριο μας, όλοι έχουμε δικαίωμα έκφρασης της άποψης μας. Εγώ λέω κάτι παραπάνω. Ότι δεν έχουμε απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση.



Έχουμε ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης.



Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης.



Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που σέβονται τις μειοψηφίες, αλλά και μειοψηφίες που σέβονται και δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις.



Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική.



Σε αυτή την προσπάθεια, καταθέτω στον προσυνεδριακό διάλογο την πολιτική μου πλατφόρμα, την Αλλαγή+.



Μανωλης Χριστοδουλάκης

25.02.2026, 11:39