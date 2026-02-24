Nέα παρέμβαση Δούκα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Τι προτείνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που θα ψηφιστεί στο Συνέδριο





Ο κ. Δούκας, ο οποίος έχει ήδη εισηγηθεί να υπάρχει ψήφισμα με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία, ανοίγει τώρα και το θέμα της αυτοδιοίκησης κάνοντας κριτική στο μοντέλο που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και περιγράφοντας δέσμη προτάσεων, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του







Στο προοίμιο της πρότασής του αναφέρει καταρχάς:



Την τελευταία 6ετία, οικοδομείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα από τα πιο συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης του κράτους. Μεθοδικά υπονομεύονται όλες οι σοβαρές προσπάθειες αποκέντρωσης που επιχειρήθηκαν την περίοδο της μεταπολίτευσης, και υποκαθίστανται από το «επιτελικό κράτος» του Μαξίμου.







Χτίζεται ένα κράτος που λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω, με τον κίνδυνο να απολέσει και τα τελευταία αντανακλαστικά και τη δυνατότητα του να μειώσει την απόσταση πολιτών-πολιτικής, καθώς μειώνονται οι δυνατότητες των δήμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών.



Κομβικός παράγοντας για να ανακοπεί αυτή η πορεία, είναι ένα νέο καθαρό μοντέλο διακυβέρνησης, βασισμένο στην εμπιστοσύνη στη σαφήνεια, στην αποκέντρωση, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.



Η χώρα χρειάζεται μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση: Το κράτος θα παράγει τις δημόσιες πολιτικές, η περιφέρεια θα είναι αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη και οι δήμοι θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν όλες τις πολιτικές που προάγουν την ποιότητα ζωής.



Οι 11 προτάσεις 1. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που διέπουν ακόμη τη λειτουργία των δήμων. Ακόμη και σήμερα παραμένουν σε ισχύ νόμοι που προβλέπουν κόφτη – μέχρι και 40% - στα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, απαγόρευση προσλήψεων, και μειωμένα ποσοστά εσόδων από κρίσιμα ταμεία, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο.



2. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010, που ρυθμίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



3. Απόδοση στους δήμους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας, που πληρώνουν όλοι οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν στις πόλεις και χρηματοδοτεί έργα συντήρησης υποδομών, κατασκευή ανθεκτικών έργων, καθαριότητας κ.ά., από το οποίο σήμερα οι δήμοι δεν εισπράττουν ούτε ένα ευρώ.



4. Πρόβλεψη που θα επιβάλει τη μεταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την υποχρέωση η συγκεκριμένη πρόβλεψη να ενσωματώνεται στο εκάστοτε νομοθέτημα και υπό την αίρεση της ακυρότητας, σε διαφορετική περίπτωση.



5. Πιλοτική απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.



6. Επαναφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων που τους αφαιρέθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι πολεοδομίες.



7. Σε κρίσιμα νομοθετήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτων, να προβλέπεται σύμφωνη γνώμη των κεντρικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



8. Συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό και υλοποίηση κεντρικών πολιτικών που αφορούν τη στέγη, το δημογραφικό, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σχολική υποδομή.



9. Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, ως προς την εκπόνηση και άσκηση δημόσιων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.



10. Θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.



11. Κατάργηση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης.

Φώφη Γιωτάκη 24.02.2026, 14:58