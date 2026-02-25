«Αρτεμη, το χέλι δεν παίζεται!» - Ενθουσιάστηκε ο Μητσοτάκης με το τραπέζι που του έκανε η κυρά του Δέλτα στον Έβρο
«Αρτεμη, το χέλι δεν παίζεται!» - Ενθουσιάστηκε ο Μητσοτάκης με το τραπέζι που του έκανε η κυρά του Δέλτα στον Έβρο
Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στην καλύβα της Άρτεμις Παπακωστίδου - Διακάκη - «Η "δουλειά" σου έχει ένα πραγματικό αποτύπωμα. Δηλαδή και τη ζωή ενός ανθρώπου να μπορείς ν' αλλάξεις να την κάνεις καλύτερη...»
Ένα βίντεο με την επίσκεψή του στην κυρά του Δέλτα του Έβρου ανήρτησε στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός, λίγη ώρα μετά το τραπέζι με σαρακοστιανά (χέλι, ντολμαδάκια, χόρτα και παντζάρια) που του παρέθεσαν η Άρτεμις Παπακωστίδου - Διακάκη και ο σύζυγός της, ανέβασε το βίντεο όπου αποτυπώνεται γλαφυρά η επίσκεψή του στην καλύβα.
«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα σήμερα στον Έβρο την «Κυρά του Δέλτα». Την ευχαριστώ για την υπέροχη φιλοξενία!» ήταν το σχόλιο με το οποίο συνόδευσε το βίντεο ο πρωθυπουργός.
Ιδιαίτερα ενθουσιάστηκε με το δορυφορικό τηλέφωνο που εγκαταστάθηκε στο σπίτι της κυράς του Δέλτα του Έβρου, μετά από πρωτοβουλία του αλλά και με το φαγητό που τον φίλεψε, ιδίως δε με το χέλι. «Το χέλι δεν παίζεται, Άρτεμη!» ακούγεται να λέει στο βίντεο ο κ. Μητσοτάκης.
Το βίντεο ξεκινά με την επιβίβαση του πρωθυπουργού σε πλωτό. «Πάμε να συναντήσουμε την κυρά του Δέλτα, την κυρία Άρτεμη η οποία ζει σε μια καλύβα πολλές δεκαετίες τώρα» λέει on camera.
Εξηγεί ότι η κυρά του Δέλτα επικοινώνησε μαζί του λέγοντας ότι δεν έχει τηλέφωνο. «Της βάλαμε τα φωτοβολταϊκά με τις μπαταρίες και τώρα έχει και επικοινωνία και ρεύμα. Μιλάμε στην κυριολεξία για ανθρώπους που φυλάνε τα σύνορα» λέει ο κ. Μητσοτάκης.
Η κάμερα αποτυπώνει την θερμή υποδοχή που το επεφύλαξε η κυρά του Δέλτα του Έβρου και ο σύζυγός της ο οποίος ακούγεται να λέει: «Καλά που είναι ο Μητσοτάκης και μου έβαλε το τηλέφωνο». Η κυρία Αρτεμις Παπακωστίδου - Διακάκη αλλά και ο σύζυγός της Νικόλας ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που έχει επιδείξει ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι όπου κατοικούν επί δεκαετίες μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όπως και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο από την ακριτική περιοχή.
Ο κ. Μητσοτάκης δείχνει και μια φωτογραφία του από τον Μάρτιο του 2020 και τον «υβριδικό πόλεμο» με τους μετανάστες από την Τουρκία. «Τον Μάρτη του '20 όταν γινόταν ο κακός χαμός στον Έβρο, φυλάξαμε τα σύνορα εδώ» λέει ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια κάθεται στο τραπέζι της κυράς του Δέλτα και γεύεται τα εδέσματά της. «Αρτεμη το χέλι δεν παίζεται!» σχολιάζει ο πρωθυπουργός.
«Σου είπα, έχει ταλέντο η κυρά» προσθέτει ο άνδρας της.
Η Άρτεμις απευθυνόμενη στον κ. Μητσοτάκη του λέει: «Όταν θες να ηρεμείς να με πάρεις τηλέφωνο». «Εδώ θα έρχομαι» την προλαβαίνει ο πρωθυπουργός.
Λίγες ώρες αργότερα, κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκ νέου στην κυρά του Δέλτα. «Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική».
