Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά πρόστιμα με τις κάμερες κυκλοφορίας, θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί
Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά πρόστιμα με τις κάμερες κυκλοφορίας, θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί
Ο φράκτης θα καλύψει όλο τον Έβρο για να είμαστε ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής - Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς
Τη βούληση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον φράχτη σε ολόκληρο τον Έβρο επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.
«Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο, ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για την κατασκευή και επέκτασή του αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2019, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αποφάσισε τότε να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι σε «υβριδική απειλή» από την Τουρκία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και αποτρέποντας, όπως είπε, μια κατάσταση με δραματικές συνέπειες για τη χώρα και την Ευρώπη. Όπως τόνισε, η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο αποτέλεσε σημείο καμπής για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων.
«Πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε φράχτη, δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει όλα τα μέσα που διαθέτουν στρατός, αστυνομία και πολιτική προστασία για τη θωράκιση της χώρας.
«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική».
Αναφερόμενος στα τροχαία δυστυχήματα, σημείωσε ότι όταν ενημερώθηκε για τα στατιστικά στοιχεία του 2025 σχετικά με τα θανατηφόρα ατυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς, αισθάνθηκε «μεγάλη και προσωπική ικανοποίηση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε απώλεια ζωής συνιστά τραγωδία.
Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά καταγράφηκε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, εξέλιξη που –κατά τον ίδιο– δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών και της εφαρμογής ενός νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε και για τις κάμερες κυκλοφορίας και τα πρόστιμα. «Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά. Το λέω γιατί αν δει κανείς τη συμπεριφορά των οδηγών και αυτά που βλέπουμε από την πιλοτική εφαρμογή» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στο συγκεκριμένο θέμα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εκτεταμένα αλκοτέστ, τα οποία –όπως είπε– έχουν πλέον καθιερωθεί στην καθημερινότητα, με την κοινωνία να αποδέχεται τον εντατικό έλεγχο. Μετέφερε επίσης εικόνα από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με όσα του ανέφεραν γιατροί, καταγράφεται μείωση στα βαριά τροχαία περιστατικά.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει συμφωνηθεί μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που συνδέονται με θανάτους και βαριές αναπηρίες. Ειδική μνεία έκανε στη χρήση κράνους, σημειώνοντας ότι πλέον είναι σπάνιο να εντοπίζεται αναβάτης χωρίς αυτό, καθώς και στη μείωση του ορίου ταχύτητας από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα εντός αστικού ιστού. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, καθοριστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια διαδραματίζουν και οι υποδομές, τονίζοντας πως η ποιότητα και η ασφάλεια των δρόμων είναι καταλυτικής σημασίας για τη μείωση των ατυχημάτων. Μίλησε για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, που όπως είπε «ήταν ένας καρμανιόλα. Δεκάδες άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αυτόν τον δρόμο. Και εκεί όμως που οι καινούργιοι δρόμοι θα καθυστερήσουν, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενους δρόμους, ώστε να τους κάνουμε πολύ πιο ασφαλείς».
Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο είναι η τεχνολογία, είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια της τοποθέτησής του, αναφέροντας: «Η τεχνολογία έχει δύο διαφορετικές εκφάνσεις. Η μία είναι οι κάμερες και τα πρόστιμα. Προσδεθείτε γιατί θα έρθουν πολλά. Αν περπατήσεις σε μια μεγάλη πόλη θα δεις πολλές παραβιάσεις του ΚΟΚ, κυρίως για την παραβίαση του κόκκινου. Εκεί θα είμαστε πολύ αυστηροί. Οι κλήσεις πια αυτοματοποιημένα δεν σβήνονται. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δούμε τα στατιστικά, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στους θανάτους από μηχανές, γιατί δεν φορούσαν οι οδηγοί κράνος. Η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Αλλά θέλω να σας ζητήσω μια βοήθεια, ειδικά στην επαρχία. Αυτοκίνητα, παιδιά που οδηγούν, αγροτικά, τρακτέρ, αυτά γίνονται ακόμα. Οι γονείς έχουν την πρώτη ευθύνη».
«Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο, ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε απειλής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για την κατασκευή και επέκτασή του αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.
Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2019, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα αποφάσισε τότε να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι σε «υβριδική απειλή» από την Τουρκία, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και αποτρέποντας, όπως είπε, μια κατάσταση με δραματικές συνέπειες για τη χώρα και την Ευρώπη. Όπως τόνισε, η παρουσία της ευρωπαϊκής ηγεσίας στον Έβρο αποτέλεσε σημείο καμπής για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων.
«Πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε φράχτη, δεν μας δίνει η Ευρώπη λεφτά; Θα τον φτιάξουμε μόνοι μας. Και τον φτιάξαμε και θα τον συνεχίσουμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα ενισχύσει όλα τα μέσα που διαθέτουν στρατός, αστυνομία και πολιτική προστασία για τη θωράκιση της χώρας.
«Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με τη μικρή Μαρία, με την κ. Άρτεμη στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκε κανείς» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επιμένοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ακολουθήσει αυτή την «αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική».
Αναφερόμενος στα τροχαία δυστυχήματα, σημείωσε ότι όταν ενημερώθηκε για τα στατιστικά στοιχεία του 2025 σχετικά με τα θανατηφόρα ατυχήματα και τους σοβαρούς τραυματισμούς, αισθάνθηκε «μεγάλη και προσωπική ικανοποίηση», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κάθε απώλεια ζωής συνιστά τραγωδία.
Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά καταγράφηκε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία, εξέλιξη που –κατά τον ίδιο– δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών και της εφαρμογής ενός νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε και για τις κάμερες κυκλοφορίας και τα πρόστιμα. «Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά. Το λέω γιατί αν δει κανείς τη συμπεριφορά των οδηγών και αυτά που βλέπουμε από την πιλοτική εφαρμογή» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στο συγκεκριμένο θέμα».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα εκτεταμένα αλκοτέστ, τα οποία –όπως είπε– έχουν πλέον καθιερωθεί στην καθημερινότητα, με την κοινωνία να αποδέχεται τον εντατικό έλεγχο. Μετέφερε επίσης εικόνα από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με όσα του ανέφεραν γιατροί, καταγράφεται μείωση στα βαριά τροχαία περιστατικά.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει συμφωνηθεί μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που συνδέονται με θανάτους και βαριές αναπηρίες. Ειδική μνεία έκανε στη χρήση κράνους, σημειώνοντας ότι πλέον είναι σπάνιο να εντοπίζεται αναβάτης χωρίς αυτό, καθώς και στη μείωση του ορίου ταχύτητας από τα 50 στα 30 χλμ./ώρα εντός αστικού ιστού. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για κατανάλωση αλκοόλ και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, καθοριστικό ρόλο στην οδική ασφάλεια διαδραματίζουν και οι υποδομές, τονίζοντας πως η ποιότητα και η ασφάλεια των δρόμων είναι καταλυτικής σημασίας για τη μείωση των ατυχημάτων. Μίλησε για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, που όπως είπε «ήταν ένας καρμανιόλα. Δεκάδες άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε αυτόν τον δρόμο. Και εκεί όμως που οι καινούργιοι δρόμοι θα καθυστερήσουν, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενους δρόμους, ώστε να τους κάνουμε πολύ πιο ασφαλείς».
Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο είναι η τεχνολογία, είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια της τοποθέτησής του, αναφέροντας: «Η τεχνολογία έχει δύο διαφορετικές εκφάνσεις. Η μία είναι οι κάμερες και τα πρόστιμα. Προσδεθείτε γιατί θα έρθουν πολλά. Αν περπατήσεις σε μια μεγάλη πόλη θα δεις πολλές παραβιάσεις του ΚΟΚ, κυρίως για την παραβίαση του κόκκινου. Εκεί θα είμαστε πολύ αυστηροί. Οι κλήσεις πια αυτοματοποιημένα δεν σβήνονται. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δούμε τα στατιστικά, είχαμε μεγάλο πρόβλημα στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στους θανάτους από μηχανές, γιατί δεν φορούσαν οι οδηγοί κράνος. Η νέα γενιά έχει μια άλλη κουλτούρα. Αλλά θέλω να σας ζητήσω μια βοήθεια, ειδικά στην επαρχία. Αυτοκίνητα, παιδιά που οδηγούν, αγροτικά, τρακτέρ, αυτά γίνονται ακόμα. Οι γονείς έχουν την πρώτη ευθύνη».
Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, χαρακτήρισε την 23η Ιουλίου 2018 και την τραγωδία στο Μάτι, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε προσωπική και πολιτική καμπή. Όπως είπε, οι εικόνες εκείνης της ημέρας παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του και υπογράμμισε ότι από τότε τέθηκε ως στόχος μια ριζική αναδιοργάνωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, από μια Γενική Γραμματεία σε ετοιμόρροπο κτίριο, η χώρα διαθέτει πλέον οργανωμένες υποδομές και ένα σαφές τρίπτυχο δράσης: «πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση». Τόνισε ότι τα στοιχεία των πυρκαγιών υπενθυμίζουν την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, μέσω του οποίου, όπως είπε, υπάρχει η δυνατότητα επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει νέα καναντέρ με δυνατότητα πτήσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σχετικά με τη λειτουργία του 112, επισήμανε ότι πρόκειται για εργαλείο που έχει σώσει ζωές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κρίσιμο δεν είναι μόνο το μήνυμα, αλλά και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που ακολουθεί, όπως η μετακίνηση και η υποστήριξη των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται εκπαίδευση και τακτικές ασκήσεις.
Τέλος, έκανε λόγο για ενίσχυση της κρατικής αρωγής και της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης μετά από φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενδυνάμωση της εθελοντικής υποστήριξης, με παροχή κινήτρων και θεσμική στήριξη.
Δείτε το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, από μια Γενική Γραμματεία σε ετοιμόρροπο κτίριο, η χώρα διαθέτει πλέον οργανωμένες υποδομές και ένα σαφές τρίπτυχο δράσης: «πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση». Τόνισε ότι τα στοιχεία των πυρκαγιών υπενθυμίζουν την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, μέσω του οποίου, όπως είπε, υπάρχει η δυνατότητα επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει νέα καναντέρ με δυνατότητα πτήσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σχετικά με τη λειτουργία του 112, επισήμανε ότι πρόκειται για εργαλείο που έχει σώσει ζωές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κρίσιμο δεν είναι μόνο το μήνυμα, αλλά και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που ακολουθεί, όπως η μετακίνηση και η υποστήριξη των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται εκπαίδευση και τακτικές ασκήσεις.
Τέλος, έκανε λόγο για ενίσχυση της κρατικής αρωγής και της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης μετά από φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενδυνάμωση της εθελοντικής υποστήριξης, με παροχή κινήτρων και θεσμική στήριξη.
Δείτε το δεύτερο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα