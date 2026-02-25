Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: Προσδεθείτε, γιατί θα έρθουν πολλά πρόστιμα με τις κάμερες κυκλοφορίας, θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί

Αναφερόμενος στην, χαρακτήρισε την 23η Ιουλίου 2018 και την τραγωδία στο, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε προσωπική και πολιτική καμπή. Όπως είπε, οι εικόνες εκείνης της ημέρας παραμένουνκαι υπογράμμισε ότι από τότε τέθηκε ως στόχος μια ριζική αναδιοργάνωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, από μια, η χώρα διαθέτει πλέον οργανωμένες υποδομές και ένα σαφές τρίπτυχο δράσης: «πρόληψη, αντιμετώπιση, αποκατάσταση». Τόνισε ότι τα στοιχεία των πυρκαγιών υπενθυμίζουν την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο, μέσω του οποίου, όπως είπε, υπάρχει η δυνατότητα επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει νέα καναντέρ με δυνατότητα πτήσης και κατά τη διάρκεια της νύχτας.Σχετικά με τη λειτουργία του, επισήμανε ότι πρόκειται για εργαλείο που έχει σώσει ζωές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι κρίσιμο δεν είναι μόνο το μήνυμα, αλλά και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που ακολουθεί, όπως η μετακίνηση και η υποστήριξη των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, απαιτούνται εκπαίδευση και τακτικές ασκήσεις.Τέλος, έκανε λόγο για ενίσχυση της κρατικής αρωγής και της δυνατότητας άμεσης παρέμβασης μετά από φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ενδυνάμωση της εθελοντικής υποστήριξης, με παροχή κινήτρων και θεσμική στήριξη.