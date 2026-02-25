Η «κυρά του Δέλτα» του Έβρου έκανε το τραπέζι στον Μητσοτάκη με σαρακοστιανά, δείτε φωτογραφίες
Στο τραπέζι υπήρχαν ντολμαδάκια, χόρτα και παντζάρια - Η κυρία Άρτεμις και ο σύζυγός της Νικόλας ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό γιατί με δική του μέριμνα ηλεκτροδοτήθηκε το σπίτι που μένουν και τοποθετήθηκε δορυφορικό τηλέφωνο και ίντερνετ
Μια απρόσμενη αλλά και άκρως ανθρώπινη πρόσκληση δέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της περιοδείας του στον Έβρο . Ενα ηλικιωμένο ζευγάρι, που ζει στις όχθες του ποταμού, κάλεσε τον πρωθυπουργό σπίτι του για να του κάνει το τραπέζι. Δεν ήταν άλλη από την γνωστή «κυρά του Δέλτα» που με τον σύζυγό της κάλεσαν τον πρωθυπουργό στο σπίτι τους.
Ο κ. Μητσοτάκης αποδέχτηκε με μεγάλη ευχαρίστηση την πρόσκληση του ζευγαριού και κάθισε μαζί τους στο τραπέζι για να συζητήσει και να ακούσει τα προβλήματα της περιοχής από τους δύο ηλικιωμένους οικοδεσπότες του.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, στο τραπέζι υπήρχαν νηστίσιμα φαγητά της Σαρακοστής, όπως ντολμαδάκια, χόρτα και παντζάρια, ενώ στον φούρνο ψήνονταν γαρίδες και ψωμί.
Η κυρία Αρτεμις Παπακωστίδου - Διακάκη αλλά και ο σύζυγός της Νικόλας ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που έχει επιδείξει ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι όπου κατοικούν επί δεκαετίες μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όπως και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο από την ακριτική περιοχή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με την κα Παπακωστίδου και τον σύζυγό της για τη ζωή στην παραμεθόριο, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για μετεγκατάσταση εργαζόμενων και οικογενειών στον Έβρο και για τη σημασία της συνεχιζόμενης στήριξης της περιφέρειας, με μέτρα όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για όσους κατοικούν σε μικρούς οικισμούς.
Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός ανήρτησε στα social media ένα βίντεο από την επίσκεψή του στο σπίτι της κυράς του Δέλτα.
Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν και η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου, η οποία πριν από δύο περίπου χρόνια είχε επισκεφθεί την περιοχή, στο πλαίσιο της Συνόδου των Πρυτάνεων που είχε γίνει στην Αλεξανδρούπολη, συνάντησε την κυρά του Δέλτα και τον σύζυγό της, ενημερώθηκε για τις ανάγκες τους και μεσολάβησε ώστε να γίνουν πράξη τα αιτήματά τους.
Ποια είναι η «κυρά του Δέλτα»
Η κυρία Παπακωστίδου ζει στο συγκεκριμένο σημείο του Δέλτα Έβρου από τα 25 της χρόνια. Όταν το 2023 απέκτησε δορυφορικό τηλέφωνο και ίντερνετ δήλωνε: «Νιώθω πολύ καλά που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο τη Ελλάδας. Η ζωή εδώ είναι δύσκολη, κάτι που ισχύει όμως για αυτούς που δεν την ξέρουν καθώς για μένα είναι θα έλεγα και πολύ εύκολη. Και την κοινωνικότητα μου την έχω, και τις επαφές μου με το χωριό, ακόμη και παρέλαση έκανα! Τώρα θα μπορώ να επικοινωνώ με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου και με όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα το σκεφτόμουν μην τελειώσει η κάρτα και χάσουμε και τα περισσευούμενα μας...»
Υπερήφανη που «σηκώνει την ελληνική σημαία»Η «Κυρά του Δέλτα» δηλώνει υπερήφανη που έζησε τόσα χρόνια στη συγκεκριμένη γωνιά της Ελλάδας και «σηκώνει την ελληνική σημαία» δύο χιλιόμετρα από την γειτονική Τουρκία πάνω από τη στέγη της καλύβας.
Ψαράς εδώ και δεκαετίες, ακολούθησε τον άντρα της τον Νικόλα στο επάγγελμα και παραμένει στη μάχη για το μεροκάματο όσο περνούν τα χρόνια, μεροκάματο που βγαίνει από τα πλάσματα του νερού. «Τον ακολούθησα, και από τότε είμαστε μαζί μέσα στη βάρκα και μέσα στην καλύβα εδώ στο Δέλτα του Έβρου. Παλιά είχε εδώ πολλούς ψαράδες, καμιά κατοσταριά. Μείναμε λίγοι αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε τον τόπο. Κάθε χρονιά και κάθε εποχή το ψωμί μας βγαίνει αλλιώς. Κάθε εποχή έχει το δικό της ψάρι. Αυτή την εποχή βγάζαμε σουπιές που δίνανε καλό μεροκάματο, φέτος δεν έχει όμως, έχουμε χάσει με τα χρόνια και πολλά είδη ψαριών. Τώρα δουλεύουμε τα κεφαλόπουλα που για την ώρα είναι στο Δέλτα ... ένα μεροκαματάκι μικρό μας δίνουνε ενώ δουλεύουμε και γαρίδες που φανήκανε ξανά εδώ και δύο χρόνια όπως και γλώσσες που αυτές τις μέρες όμως μας έχουν... αφήσει! Από την άλλη έχουμε να ψαρέψουμε και τα μπλε καβούρια και ψάχνουμε έμπορο να τα εμπορευτούμε» έλεγε περιγράφοντας τη φύση της καθημερινής δουλειάς της η «Κυρά του Δέλτα».
Στο τέλος ο πρωθυπουργός έβγαλε κάποιες φωτογραφίες με το ηλικιωμένο ζευγάρι.
