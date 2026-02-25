Η «κυρά του Δέλτα» του Έβρου έκανε το τραπέζι στον Μητσοτάκη με σαρακοστιανά, δείτε φωτογραφίες

Ποια είναι η «κυρά του Δέλτα»



Υπερήφανη που «σηκώνει την ελληνική σημαία»

Η κυρία Παπακωστίδου ζει στο συγκεκριμένο σημείο του Δέλτα Έβρου από τα 25 της χρόνια. Όταν το 2023 απέκτησε δορυφορικό τηλέφωνο και ίντερνετ δήλωνε: «Νιώθω πολύ καλά που βρίσκομαι σε αυτό το σημείο τη Ελλάδας. Η ζωή εδώ είναι δύσκολη, κάτι που ισχύει όμως για αυτούς που δεν την ξέρουν καθώς για μένα είναι θα έλεγα και πολύ εύκολη. Και την κοινωνικότητα μου την έχω, και τις επαφές μου με το χωριό, ακόμη και παρέλαση έκανα! Τώρα θα μπορώ να επικοινωνώ με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου και με όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα το σκεφτόμουν μην τελειώσει η κάρτα και χάσουμε και τα περισσευούμενα μας...»Η «Κυρά του Δέλτα» δηλώνει υπερήφανη που έζησε τόσα χρόνια στη συγκεκριμένη γωνιά της Ελλάδας και «σηκώνει την ελληνική σημαία» δύο χιλιόμετρα από την γειτονική Τουρκία πάνω από τη στέγη της καλύβας.Ψαράς εδώ και δεκαετίες, ακολούθησε τον άντρα της τον Νικόλα στο επάγγελμα και παραμένει στη μάχη για το μεροκάματο όσο περνούν τα χρόνια, μεροκάματο που βγαίνει από τα πλάσματα του νερού. «Τον ακολούθησα, και από τότε είμαστε μαζί μέσα στη βάρκα και μέσα στην καλύβα εδώ στο Δέλτα του Έβρου. Παλιά είχε εδώ πολλούς ψαράδες, καμιά κατοσταριά. Μείναμε λίγοι αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αποχωριστούμε τον τόπο. Κάθε χρονιά και κάθε εποχή το ψωμί μας βγαίνει αλλιώς. Κάθε εποχή έχει το δικό της ψάρι. Αυτή την εποχή βγάζαμε σουπιές που δίνανε καλό μεροκάματο, φέτος δεν έχει όμως, έχουμε χάσει με τα χρόνια και πολλά είδη ψαριών. Τώρα δουλεύουμε τα κεφαλόπουλα που για την ώρα είναι στο Δέλτα ... ένα μεροκαματάκι μικρό μας δίνουνε ενώ δουλεύουμε και γαρίδες που φανήκανε ξανά εδώ και δύο χρόνια όπως και γλώσσες που αυτές τις μέρες όμως μας έχουν... αφήσει! Από την άλλη έχουμε να ψαρέψουμε και τα μπλε καβούρια και ψάχνουμε έμπορο να τα εμπορευτούμε» έλεγε περιγράφοντας τη φύση της καθημερινής δουλειάς της η «Κυρά του Δέλτα».Στο τέλος ο πρωθυπουργός έβγαλε κάποιες φωτογραφίες με το ηλικιωμένο ζευγάρι.