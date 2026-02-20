Κακλαμάνης: Υπάρχει πλήρες άλμπουμ από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή στα χέρια Βέλγου συλλέκτη
Ο πρόεδρος της Βουλής αποκαλύπτει πληροφορίες που μετέφερε η Λίνα Μενδώνη – Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τη γνησιότητα και οι διαπραγματεύσεις
Την ύπαρξη πληροφοριών ότι ο Βέλγος συλλέκτης κατέχει ολοκληρωμένο φωτογραφικό άλμπουμ από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, και όχι μόνο τις γνωστές φωτογραφίες, αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο ERTnews, μεταφέροντας σχετική ενημέρωση από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Όπως ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, η υπουργός Πολιτισμού τον ενημέρωσε ότι υπάρχει πληροφορία –η οποία μένει να επιβεβαιωθεί– πως το υλικό που βρίσκεται στα χέρια του Βέλγου συλλέκτη δεν περιορίζεται στις φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, αλλά αφορά πλήρες άλμπουμ. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως υπογράμμισε, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη ιστορική βαρύτητα στην υπόθεση.
«Η κυρία Μενδώνη μου είπε ότι υπάρχει η πληροφορία -μένει να επιβεβαιωθεί- ότι δεν είναι μόνον αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, αλλά είναι άλμπουμ φωτογραφιών, οπότε είναι οπωσδήποτε ένα ιστορικό κειμήλιο που πρέπει να έρθει στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ERTnews.
«Διότι η πλατφόρμα στην οποία ανέβασε αυτός ο κύριος τις φωτογραφίες, και μετά τις απέσυρε, υπάρχει δέσμευση πως ό,τι τεκμήριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως απόδειξη εγκλημάτων πολέμου των ναζί απαγορεύεται να βγαίνει σε δημοπρασία. Πλέον, διαπραγματεύεται σε προσωπικό επίπεδο και όχι μέσω δημοπρασίας. Νομίζω θα υπάρξει αίσιο τέλος», σημείωσε.
Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μετέφερε από την υπουργό Πολιτισμού, οι συζητήσεις με τον Βέλγο συλλέκτη διεξάγονται σε καλό κλίμα, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει την οριστική διευθέτηση του ζητήματος και την επιστροφή του υλικού στην Ελλάδα.
«Έξυπνη κίνηση» ο χαρακτηρισμός ως πολιτιστικό μνημείοΝωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε «έξυπνη κίνηση» την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να χαρακτηρίσει τις φωτογραφίες πολιτιστικό μνημείο. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα στην οποία ο Βέλγος συλλέκτης είχε αναρτήσει το υλικό –και στη συνέχεια το απέσυρε– δεσμεύεται από όρους που απαγορεύουν τη δημοπράτηση τεκμηρίων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποδείξεις εγκλημάτων πολέμου των ναζί.
Την Παρασκευή νεότερα για τη γνησιότηταΑναφερόμενος στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι την Παρασκευή αναμένονται εξελίξεις ως προς τη γνησιότητα των φωτογραφιών. «Θα έχουμε νέα με τη γνησιότητα των φωτογραφιών. Νομίζω είναι γνήσιες, έτσι φαίνεται. Μετά θα δούμε πού θα καταλήξει η κουβέντα με τον συγκεκριμένο συλλέκτη», ανέφερε.
