Αυθεντικές οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, κηρύχθηκαν μνημείο από το ΥΠΠΟ, ανοίγει ο δρόμος για την απόκτησή τους

Φωτογραφία που είχε βγει προς ηλεκτρονική δημοπράτηση, με ημερομηνία στο πίσω μέρος της και την τιμή που είχε φτάσει λίγο πριν την απόσυρσή της.

υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε:

Τον χαρακτηρισμό ωςτου συνόλου της συλλογής, κομμουνιστών στη συντριπτική πλειοψηφία τους, στην, την, εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εισηγήθηκε, στη σημερινή του συνεδρίαση τογνωμοδότηση η οποία επικυρώθηκε άμεσα από την αρμόδια υπουργό ΠολιτισμούΈτσι ανοίγει και επισήμως, πλέον, ο δρόμος για την απόκτηση από τοόχι μόνον των 12 φωτογραφιών από την Καισαριανή, που βγήκαν προς δημοπράτηση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου από τον συλλέκτη Tim de Craene, μέσω της εταιρίας του, Crain’s Militaria και στη συνέχεια αποσύρθηκαν, -, - αλλά του συνόλου τηςπου διαθέτει ο ίδιος συλλέκτης, περιλαμβάνει πάνω από 160 συνολικά φωτογραφίες από περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και παραμένει προς πώληση. Ο Χέρμαν Χόιερ, που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, είχε την εντολή να παρακολουθεί την εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.Όπως αναφέρθηκε, εξάλλου, στη συνεδρίαση του ΚΠΙΣΝ «οι 12 φωτογραφίες είναι ανεκτίμητες καθώς δίνουν εικόνα και πρόσωπο στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος, το φρόνημα και τον πατριωτισμό των Ελλήνων που εκτελέσθηκαν ενώ οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι επίσης πολύ σημαντικές γιατί επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή.»«Οι 12 φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι φωτογραφίες της συλλογής δίνουν «πρόσωπο» στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες. Αλλά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή. Ο μηχανισμός προπαγάνδας που έστησε ο Γιόζεφ Γκέμπελς αξιοποίησε την αιχμή της τεχνολογίας ενημέρωσης της εποχής του -τον κινηματογράφο και την φωτογραφία- για να δημιουργήσει σκηνοθετημένα τεκμήρια “επιτυχίας” και διάδοσης της, ως εργαλείο επιρροής» δήλωσε η«Από την στιγμή, που το Υπουργείο Πολιτισμού ενημερώθηκε, δώσαμε τις σχετικές οδηγίες για τη δυνητική απόκτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών. Η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του, στο Εβεργκεμ του Βελγίου, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους»