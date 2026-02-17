Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και την εκλογική περιφέρεια απόδημου Ελληνισμού

Δείτε το σχέδιο νόμου – Τι προβλέπει – Για να ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές απαιτείται πλειοψηφία 2/3