Ζαχαράκη στο 4ο Cantina Academy: Στην Αρκαδία τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία, κάνουμε τη γαστρονομία όχημα ανάπτυξης

«Είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά που ιδίως στο ζήτημα της γαστρονομίας μπορούν να παράξουν εξαιρετικές δυνατότητες συνεργειών»