Ζαχαράκη στο 4ο Cantina Academy: Στην Αρκαδία τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία, κάνουμε τη γαστρονομία όχημα ανάπτυξης
«Είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά που ιδίως στο ζήτημα της γαστρονομίας μπορούν να παράξουν εξαιρετικές δυνατότητες συνεργειών»
Στην ιδιαίτερη δυναμική που έχει η γαστρονομία και στο πώς μπορεί μαζί με την τοπική ανάπτυξη, την τοπική παραγωγή και τη βιωσιμότητα μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, από το 4ο Cantina Academy που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Η κυρία Ζαχαράκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά το ότι «και στο επίπεδο του γυμνασίου και στα λύκεια και στο μεταλυκειακό επίπεδο και τα πανεπιστήμια έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα που μπορεί να μας δώσει πολύ σημαντικές ειδικότητες στη γαστρονομία και τον επισιτισμό αλλά και τη φιλοξενία».
Κάνοντας, δε, αναφορά στη «σημαντική προσθήκη πειραματικών δυνατοτήτων», η υπουργός Παιδείας εξήγησε ότι «έχουμε την ευκαιρία μέσω των επαγγελματικών ακαδημιών να δώσουμε μια καινούργια αλυσίδα σε αυτό που ονομάζουμε γαστρονομία. Είναι η πρώτη προσπάθεια σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα - ένας ιδιωτικός φορέας, ένα επιμελητήριο, μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα ΙΕΚ και οι απόφοιτοι αυτοί να δουλέψουν κατά 40% σε αυτή την επιχείρηση και το κράτος να χρηματοδοτήσει τη πρακτική και τη μαθητεία και να δώσει εχέγγυα για υποδομές».
Ανακοίνωσε, μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, ότι «στην Αρκαδία θα λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία και ανοίγουν προοπτικές για άλλες σε όλη την Ελλάδα».
Με αφορμή, δε, ότι, όπως είπε, «στη Θεσσαλονίκη έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε πολύ υψηλού επιπέδου πανεπιστήμια, έχουμε και την Γεωργική σχολή και ιδιωτικές σχολές και τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια», η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι «είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά που ιδίως στο ζήτημα της γαστρονομίας μπορούν να παράξουν εξαιρετικές δυνατότητες συνεργειών».
«Να συζητήσουμε για τη συμβολή της εκπαίδευσης και τις συμπράξεις της Ελλάδας με οργανισμούς που έχουν δείξει πώς αξιοποιώντας τη γαστρονομία ως αναπτυξιακό όχημα, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα ότι έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, τον πρωτογενή τομέα, έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο που διευκολύνει και την εξαιρετική δυνατότητα μέσω των πειραματικών ειδικοτήτων να δώσουμε ολιστική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι. Εμείς στο υπ. Παιδείας παραμένουμε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε στις συνέργειες. Πιστεύουμε σε καλές πρακτικέ από το εξωτερικό αλλά κυρίως το όχημα της ποιότητας ων προϊόντων και των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό όταν κάνουμε το μαζί πράξη» κατέληξε η υπουργός Παιδείας
