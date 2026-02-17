Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σήμερα το 4ο Cantina Academy με θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός»: Το πρόγραμμα και οι ομιλητές
Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός
Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, η καρδιά της ελληνικής αγροδιατροφής θα χτυπήσει δυνατά στη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα συνέδριο αφιερωμένο στο μέλλον της τροφής και της γαστρονομίας.
Με κεντρικό θέμα «Παράδοση, Ταυτότητα, Βιωσιμότητα: Η Θεσσαλονίκη ως ευρωπαϊκός γαστρονομικός προορισμός», το 4ο Cantina Academy, που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους από τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία, την πολιτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ουσία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν σημαντικές ομιλίες, να παρακολουθήσουν θεματικά πάνελ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τη νέα αγροδιατροφική στρατηγική της χώρας.
