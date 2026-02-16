Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής: Οι ιστορίες και τα κειμήλια των πεσόντων

Σκίτσο Φωκίων Δημητριάδης “Καισαριανή 1944” από την έκδοση “ΣΚΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ”

Το μαντήλι του Σπήλιου Αμπελογιάννη, Ιστορικό Αρχείο ΚΚΕ



Αναλυτικά τα βιογραφικά στοιχεία όπως τα έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΚΕ:

Βιογραφικά στοιχεία Θρασύβουλου Καλαφατάκη

Τα βιογραφικά στοιχεία Δημήτρη Παπαδόπουλου

Καθώς καμία οικογένεια δεν ήξερε που ήταν θαμμένος ο δικός της, κάθε μία ανέλαβε από έναν τάφο, έβαλε το όνομα του συγγενή της και τον περιποιήθηκε. Η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε κατά την εκταφή, χρόνια μετά, με τη συμβολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Θυμάτων Κατοχής «Ο Φοίνιξ».Γράφει η, στα «Φύλλα Κατοχής»: «Πήρα ένα (σακάκι) στα χέρια. Οι αγκώνες ήταν πολύ τριμένοι. […] Στο άλλο σακάκι· μια ταυτότητα, ένα όνομα σκέτο. Στο άλλο τίποτα, ούτε αυτό. Στο άλλο πάλι μια σημείωση […] Προς το βράδι άδειασε η αποθήκη και κόπασε ο κοπετός. Οι άτιμοι οι Ναζί κάτι ήξεραν που δεν έδιναν τα ονόματα».Ένας από τους εκτελεσθέντες ήταν οΟ γιος του Διονύσης έχει αφηγηθεί: «Τη φοβερή είδηση δεν την μάθαμε την ίδια μέρα. Την άλλη μέρα μας ειδοποίησε η γιαγιά μου, που έμενε στο Περιστέρι. Μετά από λίγες μέρες μας έστειλαν τα ρούχα του πατέρα μου. Η μητέρα μου μόλις είδε το δέμα λιποθύμησε. Το άνοιξα εγώ και βρήκα μέσα στα ρούχα μια φωτογραφία της μητέρας μου με τη μικρή μου αδελφή, που είχε τζάμι και ήταν κολλημένη με μονωτική ταινία. Επάνω έγραφε: "Δημήτρης Χριστακόπουλος 1 Μάη 44, μας πάνε για εκτέλεση".Στο βιβλίο «Χαϊδάρι, κάστρο και βωμός της Εθνικής Αντίστασης», του Αντώνη Φλούντζη, ηκαι η, μέλη του πρώτου μετά την απελευθέρωση Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων Κατοχής 1941-44 διηγούνται σχετικά με τον ενταφιασμό των 200 στο Γ΄ Νεκροταφείο: “Όπως μας πληροφόρησαν νεκροθάφτες και υπάλληλοι του Γ΄ Νεκροταφείου, το βράδυ της παραμονής της Πρωτομαγιάς τους είχε δοθεί εντολή απ΄ τις γερμανικές αρχές να ανοίξουν 200 ατομικούς τάφους και την ώρα που τους έφεραν τους είχαν έτοιμους στο ΒΔ τμήμα του Νεκροταφείου. Είχαμε έτοιμους διακόσιους τάφους σε ένα τετράγωνο, 8 σειρές με 25 τάφους στην καθε σειρά, όταν έφτασαν τα αυτοκινητα με τους 200 εκτελεσμένους, μας είπε ένας υπάλληλος. Και συνέχισε: «Τους μετέφεραν με φορτηγά αυτοκίνητα. Όλοι ήταν ντυμένοι. Τα αίματα έτρεχαν απ’ τα αυτοκίνητα. ήταν ζεστοί ακόμα. Μερικοί έδιναν την εντύπωση ότι ανέπνεαν. Ένας εργάτης συγκινημένος μας δήλωσε «κάποια στιγμή άκουσα ελαφρά βογγητά. Οι Γερμανοί όμως με τα όπλα τους και τις αγριοφωνάρες τους μας έσπρωχναν, μας χτυπούσαν και μας ανάγκαζαν να δουλεύουμε βιαστικά για να τελειώνουμε γρήγορα-γρήγορα με την ταφή».Στα ιστορικά αρχεία του ΚΚΕ υπάρχει και το μαντήλι του Σπήλιου Αμπελογιάννη, εργάτη από το Ανεμοχώρι Ηλείας, ένας από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ήταν θαμμένο για χρόνια σ' έναν τενεκέ στην αυλή ενός σπιτιού στον Κολωνό. Ένα μαντήλι που με μολύβι ήταν γραμμένο στην άκρη του: «Αμπελογιάννης Σπήλιος του Κωνσταντίνου. Οδός Άστρους 93 Κολωνός. Έτσι πεθαίνουν οι τίμιοι Έλληνες. Πεθαίνω περήφανος. Ζήτω η Λευτεριά. Διαβάτη Έλληνα, το ρούχο τούτο να το πας στην παραπάνω διεύθυνση. Είναι η στερνή επιθυμία ενός ανθρώπου που ξέρει να πεθαίνει για την λευτεριά. Ζήτω ο Ελληνικός Λαός».30 χρονών. Οτου Γρηγόρη και της Πελαγίας, γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων της Κρήτης, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια.Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινότανε για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της ΚΕ Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές. Οι πιέσεις που δεχότανε σαν πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος ήταν πολλές και ιδιαίτερα από τον Ενωμοτάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Πλατανιάς, για να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Απέρριπτε συνεχώς όλες τις προτάσεις και τις απειλές που του έκαναν. Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά συνεχίζοντας τη δράση του, οργάνωσε πολλούς νέους στο χωριό του και στα γύρω χωριά. Σαν μέλος της νομαρχιακής επιτροπής έλαβε μέρος μαζί με άλλους στο αντιδικτατορικό κίνημα τον Ιούλη του 1938. Αντέδρασαν επίσης με την ρίψη προκηρύξεων στην υποδοχή του αγγλικού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας που είχε προσκληθεί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά. Πράξη που απαιτούσε για την εποχή εκείνη μεγάλη γενναιότητα. Συνελήφθη το 1939 δικάστηκε 5 χρόνια φυλακή και τον έκλεισαν στην επανορθωτική φυλακή Χανίων. Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ της Αθήνας και από κει στην Ακροναυπλία. Στη συνέχεια πήγε στο ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας και στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 ήρθε μαζί με τους Ακροναυπλιώτες στο Χαϊδάρι. Σαν μάγειρας του στρατοπέδου φρόντιζε τους μικρούς κρατούμενους με προσεγμένο και περισσότερο φαγητό. Προς τιμή του αξέχαστου αγωνιστή ο δήμος Χανίων έδωσε το όνομά του σ' ένα δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά.Καταγόταν από τον Πόντο. Απ' τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της. Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων.Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936 όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από 'κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ' τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.