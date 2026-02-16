Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή
Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

Οι φωτογραφίες μετά την απόκτησή τους θα παραχωρηθούν στη Βουλή – Τι είπαν η Λίνα Μενδώνη και ο Νικήτας Κακλαμάνης

Υπουργείο Πολιτισμού: Προχωρά σε νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τα αρχεία με τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή
Σε ενέργειες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών που φέρονται να δείχνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 από γερμανικές δυνάμεις κατοχής, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε συνομιλία της με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ανέφερε ότι το υπουργείο θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για να αποκτήσει τις ιστορικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια, το αρχείο θα παραχωρηθεί στη Βουλή των Ελλήνων.

Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού ότι η Βουλή θα συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο στις προσπάθειες του υπουργείου τόσο για τον έλεγχο της γνησιότητας των ιστορικών φωτογραφιών όσο και για την απόκτησή τους.
