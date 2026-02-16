Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης
Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης
Δείτε βίντεο - «Καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι» είπε ο υπουργός Υγείας – Η μήνυση αφορά στις αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για τη Βιολάντα
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι» είπε με αιχμηρό τρόπο ο κ. Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι η μήνυση αφορά όσα έχει δηλώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για τη Βιολάντα.
«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου, γι' αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή μένουν στη Βουλή» τόνισε, προσθέτοντας: «Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα».
