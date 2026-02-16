Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης

Δείτε βίντεο - «Καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι» είπε ο υπουργός Υγείας – Η μήνυση αφορά στις αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για τη Βιολάντα

Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
43 ΣΧΟΛΙΑ
Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.


«Εγώ καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και φορώντας κοστούμι» είπε με αιχμηρό τρόπο ο κ. Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι η μήνυση αφορά όσα έχει δηλώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου εις βάρος του για τη Βιολάντα.

Δήλωση Γεωργιάδη για μήνυση σε Ζωή Κωνσταντοπούλου ευελπίδων


«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιεί την πολιτική ζωή του τόπου, γι' αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή μένουν στη Βουλή» τόνισε, προσθέτοντας: «Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η Δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητα».


Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης
Μήνυση σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
43 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης