Κυρανάκης: Τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών το καλοκαίρι, σε εξέλιξη οι έλεγχοι για εύφλεκτα καθίσματα στα τρένα

Τα ελληνικά τρένα θα έχουν τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη . Ο αναπληρωτήςαναφέρθηκε επίσης στο τελευταίο πόρισμα για τα Τέμπη και τις αναφορές για εύφλεκτα καθίσματα εξηγώντας ποια είναι επικίνδυνα και πώς εντοπίζονται από τους αρμόδιους φορείς.Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι τα ελληνικά τρένα θα έχουν τηλεδιοίκηση στο 100% των γραμμών στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2026. Είπε επίσης ότι θα υπάρχει και σήμανση και τοπου δεν υπήρχε στηΜίλησε επίσης για το railway.gov.gr που όπως είπε εφόσον λειτουργεί από όλες τις κυβερνήσεις και διοικήσεις στο μέλλον, δεν υπάρχει τρόποςστον ελληνικό σιδηρόδρομο.Ο κ. Κυρανάκης έδωσε απαντήσεις για τα τα καθίσματα στα βαγόνια του μοιραίου τρένου. Εξήγησε ότι στο βαγόνι όπου βρισκόταν το κυλικείο του τρένου, δεν υπήρχαν υφασμάτινα καθίσματα, οπότε δεν υπήρχε, ενώ εξήγησε ότι στοεντοπίστηκαν δύο είδη υφάσματος, ένα παλαιού τύπου και ένα σύγχρονου τύπου το οποίο αποδείχθηκε εύφλεκτο, καθώς στο ενδιάμεσο στρώμα του περιείχεΤόνισε ότι στο συγκεκριμένοόπου είχε καθίσματα με το φθηνό υλικό, δεν υπήρχαν νεκροί. Συμπλήρωσε ότι όλοι οι υπεύθυνοι για τα καθίσματα έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στηκαι ότι ηπου έφτιαξε τα συγκεκριμένα καθίσματα έχει ευθύνη.Αναφερόμενος στο βαγόνιεξήγησε ότι εκεί υπήρχαν παλαιού τύπου καθίσματα. «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας φαίνεται ότι είναικαι ένα πάρα πολύ παλιό κάθισμα το οποίο εδώ καιήταν σε μία κατάσταση η οποία εξελίσσεται. Το 1999 φαίνεται ότι προμηθεύτηκε ένα βαγόνι με καθίσματα τα οποία δεν πληρούσαν ούτε τις τότε προδιαγραφές, αλλά ούτε και τις τότε»«Έχουμε 17.000 καθίσματα στα εν ενεργεία βαγόνια. Το πρώτο πράγμα που έχω ζητήσει να ελεγχθεί είναι στα καθίσματα που έχουν αντικατασταθεί και μάλιστα από τον συγκεκριμένο προμηθευτεί, έχει ζητηθεί από την Hellenic Train να υποδείξει ποια καθίσματα έχουν αντικατασταθεί, ώστε να γίνει έλεγχος στο υπόστρωμα», είπε ο κ. Κυρανάκης και σημείωσε ότι αυτά τα καθίσματα μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα τρένα.Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στις σήραγγες. «Κάμερες έβαλε η Νέα Δημοκρατία», επεσήμανε.«Έχω δώσει την υπόσχεση ότι όποια και αν είναι η αλήθεια, θα βγαίνει», είπε για τα Τέμπη και σημείωσε ότι «καταρρίπτεται η όποια κριτική για συγκάλυψη, όλοι αναγνώρισαν ότι έχει γίνει πολύ συστηματική δουλειά από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ»«Έχουμε ένα πόρισμα που λέει συγκεκριμένα πράγματα και το αναγνωρίζουν και οι συγγενείς και οι πραγματογνώμονες», πρόσθεσε

Σημείωσε ότι το πόρισμα αναδεικνύει κάτι πολύ σημαντικό και επικίνδυνο αναφορικά με τα εύφλεκτα καθίσματα στις αμαξοστοιχίες. «Θέλω να κάνω μία διόρθωση γιατί ακούστηκε ο κ. Παπαγγελής να λέει ότι πληρώθηκε το εργαστήριο στη Γερμανία κατόπιν του κλεισίματος της δικογραφίες για να μην ενταχθεί. Αυτό δεν ισχύει. Μίλησα προσωπικά μαζί του και του έδωσα τις ημερομηνίες»



Εξήγησε ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο δεν δεχόταν να παραδώσει τα αποτελέσματα εάν δεν λάβει πρώτα τα χρήματα, ενώ από την πλευρά του κράτους το υπουργείο είναι υποχρεωτικό να πληρώσει μετά την παράδοση. Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι ο ίδιος έδωσε εντολή «να υπερβεί ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ οποιοδήποτε τυπικό εμπόδιο και να πληρώσει».



Είπε επίσης ότι η πληρωμή έγινε το καλοκαίρι και πως τα αποτελέσματα έφτασαν πριν ολοκληρωθεί η δικογραφία.

10.02.2026, 14:40