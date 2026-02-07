Τραγωδία στη Χίο: Στην Αθήνα με αεροδιακομιδή έξι τραυματισμένα παιδιά από 2,5 έως 15 ετών, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Μετανάστες Παιδιά Αθήνα Αεροδιακομιδή

Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», φέρουν κατάγματα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών -που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος από το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου- στην Αθήνα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» δήλωσε στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, γιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:


Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη, κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδερφάκια του.
