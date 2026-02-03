Μπίστης: Έφυγα από τη Νέα Αριστερά από... συνήθεια, προσπαθούν μέσω εμού να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα
«Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, τι να κάνουμε» είπε ο Νίκος Μπίστης
Με τη φράση «έφυγα από... συνήθεια» προσπάθησε ο Νίκος Μπίστης το πρωί της Τρίτης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την απόφασή του να αποχωρήσει για άλλη μια φορά από κάποιο κόμμα - αυτή τη φορά από τη Νέα Αριστερά.
Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «επειδή εχω φύγει πολλές φορές, μετά έρχονται στα λόγια μου αυτοί που μένουν πίσω με μαθηματική ακρίβεια, εκτός από μια φορά».
«Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή, τι να κάνουμε» συνέχισε ο κ. Μπίστης.
Σχολίασε, δε, ότι «βλέπω μια αγωνία σε ακροκεντρώους και δεξιοπασόκους που μέσω εμού προσπαθούν να χτυπήσουν το εγχείρημα Τσίπρα».
Υπενθυμίζοντας, δε, ότι «έλεγα ότι τελειώνει ο χρόνος», ο κ. Μπίστης είπε ότι «και ο ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και ο Βαρουφάκης είχαν χρόνο και τον ξόδεψαν για το γένος των αγγέλων προσπαθώντας να βρουν την ταυτότητα της αριστεράς και το ΠΑΣΟΚ να περάσει μια ψήφο μπροστά».
«Αφού ξοδεύτηκαν δύο χρόνια από την αντιπολίτευση έτσι, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας έχει τη δυνατότητα, ελπίζω να είναι πιο ώριμος ώστε να αποφύγει λάθη του παρελθόντος και να είναι αυτός που θα αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη» κατέληξε ο Νίκος Μπίστης.
