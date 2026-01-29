Μητσοτάκης με Γαλλίδα υπουργό Άμυνας: Εργαζόμαστε από κοινού για την ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης

Η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belh@rra, της FDI «Κίμων», καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας σημείωσε ο πρωθυπουργός