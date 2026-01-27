Δημοσκόπηση Interview: Ανέτοιμη για το 70% η Καρυστιανού, 1 στους 2 έχει χειρότερη εικόνα μετά τη δήλωση για τις αμβλώσεις

Στην ερώτηση, δε, ποιος από τους Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία (53%) απαντά κανείς από τους δύο, ωστόσος η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.Ειδικά, τέλος, για το επιχειρούμενο rebranding από τον Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».