Δημοσκόπηση Interview: Ανέτοιμη για το 70% η Καρυστιανού, 1 στους 2 έχει χειρότερη εικόνα μετά τη δήλωση για τις αμβλώσεις
Στο 32,3% η ΝΔ, μεγάλο προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός - Αδιάφορο το rebranding Τσίπρα λέει το 49%, με το 35% να εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί
Στο 32,3% μέτρησε τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr, με την έρευνα να καταγράφει, επίσης, τη στάση των πολιτών απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού μετά τις πρώτες δηλώσεις της με πολιτικό περιεχόμενο.
Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ είναι πρώτη με 32,3% και ακολουθεί από απόσταση 17 μονάδων το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 15,2%. Τρίτη καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 7,6% και έπονται Ελληνική Λύση με 6,5%, ΚΚΕ με 5,3%, ΜεΡΑ25 4,4%, Φωνή Λογικής με 4,1%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, Νίκη με 2,4% και Νέα Αριστερά με 1,1%.
Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψηφίζατε την επόμενη Κυριακή αν είχαμε εκλογές οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής: 26,9% η Νέα Δημοκρατία, 12,7% το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 5,4%, το ΚΚΕ με 5,0%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η ΝΙΚΗ με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1%.
Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την ξεκάθαρη πρωτιά του στις απαντήσεις στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό (31,7%) με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να έχουν μονοψήφια ποσοστά.
Όσον αφορά, δε, την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού μετά τη συνέντευξη όπου διατύπωσε τις θέσεις για τις αμβλώσεις, το 48% δηλώνει ότι η εικόνα της είναι χειρότερη σε σχέση με λίγες ημέρες πριν, το 37% ότι παραμένει η ίδια, ενώ το 14% ότι είναι καλύτερη.
Η εικόνα για τη Μαρία ΚαρυστιανούΣτη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, το κατά πόσο η Μαρία Καρυστιανού θεωρείται έτοιμη να εισέλθει ενεργά στην πολιτική, με το 70% να απαντά ότι τη θεωρεί «λίγο ή καθόλου έτοιμη», ενώ το 27% την κρίνει «πολύ ή αρκετά έτοιμη».
Στην ερώτηση, δε, ποιος από τους Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια εκλογική αναμέτρηση, η πλειοψηφία (53%) απαντά κανείς από τους δύο, ωστόσος η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 34%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 13% που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα.
Ειδικά, τέλος, για το επιχειρούμενο rebranding από τον Αλέξη Τσίπρα, σχεδόν οι μισοί (49%) δηλώνουν ότι το αξιολογούν ως αδιάφορο, ενώ ένα επιπλέον 35% εκτιμά ότι εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί, με μόλις το 14% να θεωρεί ότι «πάει καλά».
