Φλωρίδης: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκαν δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών και το 80% ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα

« Η συνέχεια ήταν ότι ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017 ή 2018, πάλι από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης με αφορμή την πατροκτονία στη Γλυφάδα