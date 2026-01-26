Μαρινάκης για έγκλημα στη Γλυφάδα: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και τον ψήφισαν

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού. Σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος