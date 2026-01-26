Μαρινάκης για έγκλημα στη Γλυφάδα: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και τον ψήφισαν
«Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού. Σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Δριμεία κριτική στον νόμο Παρασκευόπουλου με τις ευνοϊκές διατάξεις του οποίου αποφυλακίστηκε ο δράστης της πατροκτονίας στη Γλυφάδα, άσκησε το πρωί της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Κάνοντας λόγο για «ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε με νόημα ότι «δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν».
«Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα, πώς αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», είπε χαρακτηριστικά στο MEGA.
Με αφορμή, δε, το περιστατικό σε σχολείο των Σερρών, όπου καθηγήτρια φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «ακόμα και σήμερα που μιλάμε ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είναι εναντίον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών».
«Από εκεί που ήταν νόμος κενού περιεχομένου, πλέον έχει κυρώσεις και ουσία. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων στην Δευτεροβάθμια είναι να βλέπουν τέτοια περιστατικά», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ως προς τα ελληνοτουρκικά, τόνιζε πως «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας», ενώ συμπλήρωσε ότι η μόνη διαφορά που χωρίζει Ελλάδα και Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.
«Είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική μας πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη διαχείριση που έγινε στον Έβρο. Θέλουμε να αποφύγουμε το άλλο άκρο, του τζάμπα πατριωτισμού, ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί, αλλά επιζήμιοι για την χώρα. Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να υποχωρούμε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
