Γεωργιάδης: Το στίγμα της Καρυστιανού είναι ακροδεξιό, άλλες πέντε συνεντεύξεις της και δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα
Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού που προκάλεσε αντιδράσεις
«Άλλες πέντε συνεντεύξεις να δώσει και νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με την πολιτική της καριέρα», σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «τα θέματα αυτά έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά και ό,τι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δεν μπορεί να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος και μάλιστα από μία γιατρό».
«Το στίγμα της είναι ακροδεξιό, αυτό αποδεικνύεται από τους συνεργάτες της, από την κυρία Γρατσία και από τον κύριο Πατσίκα», είπε στη συνέχεια και καταλήγοντας σημείωσε: «είναι προφανές ότι στις επόμενες εκλογές θα διαγωνιστεί πολύ σκληρά για τις ψήφους με την Ελληνική Λύση».
