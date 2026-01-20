«Μπλόκα τέλος» το μήνυμα του Μαξίμου μετά το ραντεβού Μητσοτάκη με αγρότες, rebound για τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις
Το απόγευμα οι συνελεύσεις στα μπλόκα - Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι και η κοινωνία έχει κουραστεί από τις μακροσκελείς κινητοποιήσεις, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο παραμένοντας στα μπλόκα
Για σχεδόν 4,5 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε χθες στο γραφείο του με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της χώρας, στέλνοντας δύο σαφή μηνύματα: αφενός ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω χρήματα για να «αυγατίσει» το πακέτο για τον πρωτογενή τομέα, αφετέρου ότι για το Μέγαρο Μαξίμου τα μπλόκα έχουν τελειώσει. Και αυτό σημαίνει ότι, αν κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές αποφασίσουν να συνεχίσουν σε μια οδό σύγκρουσης επιχειρώντας ξανά να κλείσουν τους δρόμους, τότε η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αυτό που άφησε κατά μέρος για σχεδόν δύο μήνες: το πλαίσιο της νομιμότητας.
Βεβαίως, αρμόδια κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι δεν θα φτάσουμε μέχρις αυτού του σημείου, καθώς οι αγροτοσυνδικαλιστές μπορεί να έκαναν «πύρινες» δηλώσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και να παραπέμπουν σε αποφάσεις σήμερα στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων, όμως δεν φάνηκαν τόσο «ζεστοί» να συνεχίσουν με τα μπλόκα επ' αόριστον. Προφανώς, θα αλλάξουν μορφή κινητοποιήσεων, αν και το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι τώρα πρέπει να προσέλθουν σε μια πιο θεσμική και τεχνική συζήτηση, σε επιμέρους επιτροπές που «τρέξουν» το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.
Αμέσως μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως και μιλώντας σε εκδήλωση της επιθεώρησης The Books Journal ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι και η κοινωνία έχει κουραστεί από τις μακροσκελείς κινητοποιήσεις, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο παραμένοντας στα μπλόκα.
Αυτό ήταν και το μήνυμά του εντός της σύσκεψης, καθιστώντας σε όλους τους τόνους σαφές ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια, βάσει και του ευρωπαϊκού πλαισίου, έχουν εξαντληθεί και η κυβέρνηση μπορεί να συζητήσει μόνο τεχνικά ζητήματα που αφορούν το ήδη εξαγγελθέν πακέτο παρεμβάσεων. Εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, προειδοποίησε όμως ότι «είμαι έτοιμος να διαχειριστώ κάθε κατάσταση».
Βεβαίως, αυτή είναι μια τεχνική συζήτηση που καλείται να κάνει και η κυβέρνηση με τη ΔΕΗ. Θα συζητηθεί επίσης η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια (αφορά το 10% των παραγωγών) ενώ έγινε και μια θεωρητική συζήτηση για να έρθει και λίγο πιο νωρίς το νέο σύστημα για να «κόβεται» ο ΕΦΚ στην αντλία, αν και κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο έχει μικρό περιθώριο επιτυχίας.
Πιο σκληρούς τόνους κράτησαν οι αγροτοσυνδικαλιστές στις δημόσιες τοποθετήσεις τους. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, σημειώνοντας ότι έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και υπήρξαν δεσμεύσεις σε τοπικά ζητήματα, χωρίς να αλλάζει η συνολική εικόνα, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη βούλησης. Παρέπεμψε, τέλος, στις σημερινές συνελεύσεις για τις αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα.
Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Μόσχος ενεπλάκη σε μίνι επεισόδιο με τον επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, Χαράλαμπο Μπιλλίνη, σχετικά με τον εμβολιασμό και τη διαχείριση της νόσου. Οι τόνοι ανέβηκαν και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να υπάρξει αρχικά παρέμβαση του κ. Τσιάρα και στη συνέχεια του πρωθυπουργού, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την κτηνοτροφία και ότι η κυβέρνηση δεν το συζητά.
Τα τεχνικά μέτραΚατά τη χθεσινή συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε επί τάπητος η προοπτική να εκδίδονται οι λογαριασμοί για το ρεύμα με μικρότερη συχνότητα, ώστε οι παραγωγοί να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα. Παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν κάποιοι παραγωγοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φθηνότερη τιμή του ρεύματος νωρίτερα εν σχέσει με τους 12 μήνες οικονομικής ενημερότητας που «κλείδωσε» προ εβδομάδος.
Απογοήτευση εκφράζουν οι αγρότες«Περιμέναμε κάτι περισσότερο, δεν πήραμε τίποτα», έλεγαν αγρότες μετά τη συνάντηση. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εξηγούσαν ότι μετά από σχεδόν δύο μήνες κινητοποιήσεων στα μπλόκα έχει επέλθει κόπωση και περίμεναν ότι η σύσκεψη θα λειτουργούσε ως βαλβίδα διεξόδου.
Μίνι επεισόδιο μέσα στη σύσκεψηΠιο απογοητευμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς Θωμάς Μόσχος. «Βρήκαμε τοίχο», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν απαντήσεις στα ζητήματα του εμβολιασμού και των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων και σχολίασε ότι δεν γνωρίζει αν θα συμμετάσχει στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό για την κτηνοτροφία που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Οι δημοσκοπήσειςΠολιτικά πάντως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι η ένταση των αγροτικών κινητοποιήσεων έχει υποχωρήσει, η ΝΔ έχει διορθώσει σημαντικά τη δημοσκοπική της εικόνα και η φθορά των πρώτων ημερών του Δεκεμβρίου τείνει να υποσκελιστεί ως βασική τάση. Αυτό δίνει και το έναυσμα στο Μέγαρο Μαξίμου να τηρεί πιο «σκληρή γραμμή» έναντι των μπλόκων, ξεκαθαριζοντας ότι το πακέτο στήριξης φτάνει στα όρια της ανοχής και άλλων κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν τους ίδιους μοχλούς πίεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr σε αυτό το συμπέρασμα κατατείνουν τα νούμερα από κυλιόμενες μετρήσεις που λαμβάνει το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τα οποία η ΝΔ βελτιώνει τη δημοσκοπική της εικόνα και κινείται ξανά στην περιοχή του 30% στην εκτίμηση ψήφου.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2% με οριακά κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρίας, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%. «Μάχη» για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας (10,4%) με την Ελληνική Λύση (10,1%) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μόλις στο 4,2%. Με βάση τους ποιοτικούς δείκτες, βεβαίως, πάνω από το 53% των ερωτηθέντων αυτής της έρευνας διαφωνεί με το κλείσιμο των εθνικών οδών ως μέσο πίεσης από τους αγρότες.
Τα νούμερα βεβαίως θα αλλάξουν όταν μπουν στην εξίσωση και τα κυοφορούμενα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα της κ. Καρυστιανού καταγράφει μια ισχυρή βάση εκκίνησης, με ένα 16% να δηλώνει οτι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 13% να λέει ότι είναι αρκετά πιθανό αν το ψηφίσει. ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη είναι τα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που θα επηρεαστούν περισσότερο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία πάντως καταγράφει «πέρασμα» σε όλους τους κομματικούς χώρους.
H εμφάνιση της κ. Καρυστιανού δείχνει να πιέζει αρκετά τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου καταγράφει ένα 17,1% της δυνητικής ψήφου (7,2% πολύ πιθανό και 9,9% αρκετά πιθανό).
