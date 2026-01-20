«Μπλόκα τέλος» το μήνυμα του Μαξίμου μετά το ραντεβού Μητσοτάκη με αγρότες, rebound για τη ΝΔ στις δημοσκοπήσεις

Το απόγευμα οι συνελεύσεις στα μπλόκα - Ο Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι και η κοινωνία έχει κουραστεί από τις μακροσκελείς κινητοποιήσεις, αλλά και οι ίδιοι οι αγρότες δεν έχουν να κερδίσουν κάτι περισσότερο παραμένοντας στα μπλόκα