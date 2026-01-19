«Ναι» σε τεχνικές παρεμβάσεις από τον Μητσοτάκη - «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα» λένε οι αγρότες
«Ναι» σε τεχνικές παρεμβάσεις από τον Μητσοτάκη - «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα» λένε οι αγρότες
4,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μαξίμου - Αύριο το απόγευμα συνεδριάζουν τα περισσότερα μπλόκα για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων - «Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η κοινή λογική» το μήνυμα της κυβέρνησης
Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ώρες και 20 λεπτά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο των συνομιλιών και τονίζουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα μπλόκα, τα περισσότερα εκ των οποίων συνεδριάζουν αύριο το απόγευμα. «Ευχόμαστε να πρυτανεύσει η λογική» ήταν το μήνυμα που τους έστειλε η κυβέρνηση η οποία υπογράμμισε ότι έχει εξαντλήσει πλέον τις δυνατότητες της.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύσκεψη που ξεκίνησε στις 13:00 ξεκαθάρισε ότι το βασικό πακέτο το οποίο έχει ανακοινωθεί για τους αγρότες δεν θα αλλάξει αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τεχνικές παρεμβάσεις χωρίς αλλαγή στο δημοσιονομικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συζητηθεί η προοπτική να εκδίδονται οι λογαριασμοί για το ρεύμα με μικρότερη συχνότητα. Παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν κάποιοι λογαριασμοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ενταχθούν στη φθηνότερη τιμή.
Θα συζητηθεί επίσης η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια (αφορά το 10% των παραγωγών) ενώ έγινε και μια θεωρητική συζήτηση για να έρθει και λίγο πιο νωρίς το νέο σύστημα για να κόβεται ο ΕΦΚ στην αντλία.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης ότι η συζήτηση με τους αγρότες ήταν καλή και παραγωγική. Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα «να πρυτανεύσει η κοινή λογική».
«Το βασικό πλαίσιο έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη συνάντηση. Από εκεί και πέρα τέθηκαν ορισμένα τεχνικά θέματα τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα λύσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες» είπε συγκεκριμένα ο κ. Τσιάρας.
Σε ερώτηση αν ανοίγουν οριστικά και αμετάκλητα οι δρόμοι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι αυτή την απόφαση θα την πάρουν οι αγρότες και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «εγώ προσωπικά εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική».
«Οι εξηγήσεις και η ανάλυση του πρωθυπουργού έδωσε τη δυνατότητα στον σύνολο του αγροτικού κόσμου να κατανοήσει ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει» σημείωσε επίσης ο κ. Τσιάρας.
Δείτε βίντεο
«Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι »
Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας και όταν ρωτήθηκε για τη δική του άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανέφερε ότι «έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα». «Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύσκεψη που ξεκίνησε στις 13:00 ξεκαθάρισε ότι το βασικό πακέτο το οποίο έχει ανακοινωθεί για τους αγρότες δεν θα αλλάξει αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τεχνικές παρεμβάσεις χωρίς αλλαγή στο δημοσιονομικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συζητηθεί η προοπτική να εκδίδονται οι λογαριασμοί για το ρεύμα με μικρότερη συχνότητα. Παράλληλα θα εξεταστεί η δυνατότητα να ενταχθούν κάποιοι λογαριασμοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ενταχθούν στη φθηνότερη τιμή.
Θα συζητηθεί επίσης η αύξηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια (αφορά το 10% των παραγωγών) ενώ έγινε και μια θεωρητική συζήτηση για να έρθει και λίγο πιο νωρίς το νέο σύστημα για να κόβεται ο ΕΦΚ στην αντλία.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης ότι η συζήτηση με τους αγρότες ήταν καλή και παραγωγική. Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα «να πρυτανεύσει η κοινή λογική».
«Το βασικό πλαίσιο έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη συνάντηση. Από εκεί και πέρα τέθηκαν ορισμένα τεχνικά θέματα τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα λύσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες» είπε συγκεκριμένα ο κ. Τσιάρας.
Σε ερώτηση αν ανοίγουν οριστικά και αμετάκλητα οι δρόμοι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι αυτή την απόφαση θα την πάρουν οι αγρότες και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «εγώ προσωπικά εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική».
«Οι εξηγήσεις και η ανάλυση του πρωθυπουργού έδωσε τη δυνατότητα στον σύνολο του αγροτικού κόσμου να κατανοήσει ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει» σημείωσε επίσης ο κ. Τσιάρας.
Δείτε βίντεο
«Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι »
Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας και όταν ρωτήθηκε για τη δική του άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανέφερε ότι «έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα». «Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Γραμματέας της αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας Κώστας Χατζής, σε δηλώσεις του είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και η κυβέρνηση θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους. Ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο στις 6.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασίσει για τις κινητοποιήσεις και τη μορφή που θα έχουν. Ανάλογες συνελεύσεις θα γίνουν και στα άλλα μπλόκα. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής διαμορφώνονται δύο «γραμμές»: Η μία προκρίνει λήξη των κινητοποιήσεων και η άλλη μιλά για κλιμάκωση.
Αποχωρούν από το Μπλόκο των Πρασίνων Φαναριών
Μετά από 45 ημέρες οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Μπλόκο των Πρασίνων Φαναριών άρχισαν να επιστρέφουν στα χωράφια τους, αποχωρούν με τα τρακτέρ τους
«Ήρθε η ώρα να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις μας, ο στόχος μας ήταν να ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Βογιατζής, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.
Δείτε βίντεο
Αντιπαράθεση για την ευλογιά
Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση στη συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες γενικά κύλησε σε ήρεμα νερά, μέχρι που έγινε ένα μίνι επεισόδιο μεταξύ του προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς Θωμά Μόσχου με τον καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπιλλίνη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου.
Ο κ. Μόσχος έθεσε το το θέμα της ευλογιάς και την ανάγκη εμβολιασμού, με τον κ. Μπιλλίνη να απαντά και σε αυτός σε σχετικά υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο κ. Τσιάρας απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς και του είπε "θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη αν γίνει ενδημική η νόσος;", με τον πρωθυπουργό να παρεμβαίνει και να ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ελληνική κτηνοτροφία και η κυβέρνηση δεν το συζητά
Ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ζήτησε να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε όπως είπε τα συμφέροντα των αγροτών και της κοινωνίας.
«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα