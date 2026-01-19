«Ναι» σε τεχνικές παρεμβάσεις από τον Μητσοτάκη - «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα» λένε οι αγρότες

Αποχωρούν από το Μπλόκο των Πρασίνων Φαναριών

Ο Γραμματέας της αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, σε δηλώσεις του είπε ότι ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και η κυβέρνηση θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα αιτήματα τους. Ανακοίνωσε επίσης ότι αύριο στις 6.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασίσει για τις κινητοποιήσεις και τη μορφή που θα έχουν. Ανάλογες συνελεύσεις θα γίνουν και στα άλλα μπλόκα. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής διαμορφώνονται δύο «γραμμές»: Η μία προκρίνει λήξη των κινητοποιήσεων και η άλλη μιλά για κλιμάκωση.Μετά από 45 ημέρες οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Μπλόκο των Πρασίνων Φαναριών άρχισαν να επιστρέφουν στα χωράφια τους, αποχωρούν με τα τρακτέρ τους«Ήρθε η ώρα να αναστείλουμε τις κινητοποιήσεις μας, ο στόχος μας ήταν να ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Γιάννης Βογιατζής, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση στη συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες γενικά κύλησε σε ήρεμα νερά, μέχρι που έγινε ένα μίνι επεισόδιο μεταξύ του προέδρου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς Θωμά Μόσχου με τον καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπο Μπιλλίνη, ο οποίος είναι επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου.Ο κ. Μόσχος έθεσε το το θέμα της ευλογιάς και την ανάγκη εμβολιασμού, με τον κ. Μπιλλίνη να απαντά και σε αυτός σε σχετικά υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο κ. Τσιάρας απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς και του είπε "θα αναλάβετε εσείς την ευθύνη αν γίνει ενδημική η νόσος;", με τον πρωθυπουργό να παρεμβαίνει και να ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την ελληνική κτηνοτροφία και η κυβέρνηση δεν το συζητάΟ πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ζήτησε να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε όπως είπε τα συμφέροντα των αγροτών και της κοινωνίας.«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.