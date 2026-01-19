Ζαχαριάδης για Καρυστιανού: Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί το δικαίωμα στην άμβλωση

Μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί την κατάκτηση του δικαιώματος στην άμβλωση, αφού τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται, ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, τονίζει σε δήλωσή του με αφορμή τα όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού, ο εκπρόσωπος

Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ειδικότερα, ο κ.Ζαχαριάδης, δήλωσε: «Τα θεμελιώδη ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ούτε επερωτώνται ούτε τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος είναι κατάκτηση αγώνων και διεκδικήσεων δεκαετιών.

Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία τους και η διεύρυνσή τους, είναι το πιο βασικό θεμέλιο για έναν πιο δίκαιο κόσμο».