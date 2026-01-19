Μαρινάκης για Καρυστιανού και αμβλώσεις: Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες
Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τις δηλώσεις της τέως Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών
Τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το θέμα των αμβλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για ορίζει το σώμα της, τελεία και παύλα».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την κ. Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Να το κάνει πρώτα και μετά οι πολίτες θα το αξιολογήσουν. Είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής, και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» σημειώνοντας ότι τον διαχωρισμό αυτό δεν τον κάνει μόνο για την κ. Καρυστιανού.
«Μα όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική μπαίνουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για να προσφέρουν, για να αποδείξουν ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ο καθένας έχει τους λόγους του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε, οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα, μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους και άλλο πράγμα μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα» πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε αν είναι κατ' αρχήν κατά των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».
Τι είπε η Καρυστιανού για τις αμβλώσεις«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».
