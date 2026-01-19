Μωραΐτης κατά Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Ανατριχιαστικό να ανοίγει τέτοια συζήτηση στη χώρα
Τον ξεκάθαρο διαχωρισμό του με την «πολιτικό» Μαρία Καρυστιανού, σε σχέση με τη θέση που εξέφρασε για τις αμβλώσεις, τόνισε ο Νίκος Μωραΐτης.

Σε ανάρτησή του στο X, o γνωστός στιχουργός διερωτήθηκε: «Θέμα δημόσιας διαβούλευσης το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση; Θα κάνουμε debate για το εάν η γυναίκα έχει δικαίωμα στο σώμα της το 2026; Θα φτάσουμε στις εποχές που πετσόκοβαν αλμπάνηδες το γυναικείο σώμα επειδή ήταν παράνομες οι αμβλώσεις;» και πρόσθεσε: «Και μόνο που, λόγω της δημοτικότητας της κυρίας Καρυστιανού, ανοίγει τέτοια συζήτηση σήμερα στη χώρα είναι ανατριχιαστικό».



«Απεριόριστος σεβασμός στη μητέρα Καρυστιανού που ζητάει δικαιοσύνη για το παιδί της. Με την πολιτικό Καρυστιανού κάθετη διαχωριστική γραμμή από εμένα, με όποιο προσωπικό κόστος. Ως εδώ. Δε θα γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. ΩΣ ΕΔΩ ΟΜΩΣ» συμπλήρωσε ο Νίκος Μωραΐτης.
