Μητσοτάκης: Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν ούτε τον ΦΠΑ του Ειδικού Φόρου στο πετρέλαιο - Δεν θ' ανεχθούμε εκβιασμούς και παρανομίες, το μήνυμα στα μπλόκα

«Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ άλλοτε, αλλά και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια» είπε ο πρωθυπουργός