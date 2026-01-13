Η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση και καρφώνει αγροτοσυνδικαλιστές για αδιαλλαξία: Βγαίνει από το συρτάρι το plan B

Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη με τους σχεδόν 20 εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων από τη Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια), τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο κ.ο.κ. που έχουν εκδηλώσει διάθεση συνεννόησης