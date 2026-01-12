Μικρή μειοψηφία αυτοί που τίναξαν στον αέρα τον διάλογο, αν κλιμακώσουν θα εφαρμοστεί ο νόμος, το μήνυμα της κυβέρνησης στους αγροτοσυνδικαλιστές

Στις δηλώσεις τους οι

, ζήτησαν από τους παρισταμένους αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ είπαν ότι ζητούν και πάλι διάλογο, αλλά με τους δικούς τους όρους σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση είχε ζητήσει 20μελή αντιπροσωπεία από τα 57 μπλόκα, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν εκλέξει 35 εκπροσώπους.

Ρίζος Μαρούδας: Ένας διάλογος προσχηματικός που δεν θα οδηγούσε πουθενά

, είπε μεταξύ άλλων, πως «υπάρχει μία επιτροπή από όλα τα μπλόκα λέει της χώρας και αυτά που δεν είναι στην πανελλαδική επιτροπή και από τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Αυτούς που είχαν συναντηθεί με τον Χατζηδάκη μετά τα επεισόδια στην Κρήτη ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα 45 μέρες. Το αρνηθήκαμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς που ενώ εμείς είμαστε στα μπλόκα και ξεροσταλιάζουμε πήγαν και συναντήθηκαν με τον Χατζηδάκη για να κάνουν το προσωπικό τους συντεχνιακό παιχνίδι και ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης άμα θέλει να τους συναντήσει. Δικά τους παιδιά είναι οι περισσότεροι».

«Τους λέμε ότι η δική μας απόφαση είναι 25 (σσς άτομα) και 10, είχατε ενημερωθεί από το Σάββατο και συμφωνήσατε να υπάρχουν δύο συναντήσεις και επιμένουμε σε αυτό. Καταρχήν μας είχαν πει ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει μόνο μία συνάντηση, μετά το έκαναν δύο. Και λέμε “τι ώρες είναι;” και απάντησαν “13:00 εσείς και 15:00 οι άλλοι”. Δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ώσπου να χαιρετηθούμε, να πούμε τα τυπικά και να ξαναφύγουμε, καταλαβαίνετε. Ένας διάλογος προσχηματικός που δεν θα οδηγούσε πουθενά. Ένας διάλογος που απλά θα μας διέλυε», σημείωσε.

«Ποιος θα πάρει την ευθύνη να κάνει τα 35 άτομα, 20 και με ποιο κριτήριο. Είναι το πώς μας φέρονται μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μετά από 45 μέρες σκληρού, τιτάνιου αγώνα με εισαγγελικές παρεμβάσεις, με τρομοκρατία, με απειλές, με εκφοβισμούς. Πώς μα φέρονται ενώ ξεροσταλιάζουμε εδώ πέρα, ενώ κάναμε γιορτές εδώ. Εμείς ζητήσαμε τη συνάντηση, με εμάς την έκλεισε για να πάει να μας βάλει τρικλοποδιά και είναι εμπαιγμός αυτό», ανέφερε.

«Από ποιον διεκδικούμε λύσεις; Εμείς ζητήσαμε εξάλλου την Τετάρτη να γίνει η συνάντηση, δεν το ζήτησε η κυβέρνηση. Άρα δεν μπορεί κανένας να μας πει ότι δεν πάμε σε διάλογο γιατί δεν θέλουμε, είτε ξυπνήσαμε στραβά το πρωί και λέμε “εντάξει δεν θα πάμε τώρα”. Το λέω αυτό για να καταλάβουν πολλοί συνάδελφοι πως σκέφτονται και λένε γιατί δεν πάμε σε συνάντηση. Γιατί εμείς τη ζητήσαμε, εμείς συμφωνήσαμε, εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάμε και μας ακυρώνουν για να παίξουν κάποια παιχνίδια», είπε ο Ρίζος Μαρούδας.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής

, κάλεσε τους αγρότες να κλιμακώσουν από την Τρίτη τις κινητοποιήσεις τους: «Στις 12 το μεσημέρι όπου μπορεί το κάθε μπλόκο, κλείνει τα πάντα και καταγγέλλουμε την κυβέρνηση γιατί αυτή εκβιάζει τον κόσμο και εμάς», έγραψε σε μήνυμα προς τους συναδέλφους του. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως «δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε σύσκεψη», διότι «η απόφαση πάρθηκε το Σάββατο ή μας δέχονται έτσι ή όχι».

Σε ανοιχτή σύγκρουση οδηγείται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και «σκληρών» μπλόκων, μετά την εμπλοκή γύρω από τις προγραμματισμένες συναντήσεις αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ το ραντεβού με την αντιπροσωπεία των μπλόκων που αμφισβητούν τον τρόπο εκπροσώπησης και ζητούν διευρυμένη σύνθεση οδηγείται σε ναυάγιο, η δεύτερη συνάντηση –με τους εκπροσώπους που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου– αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00, καθώς έχουν ήδη αποσταλεί 20 ονόματα συμμετεχόντων.Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν την κατάρρευση της προσπάθειας συνεννόησης σε «μικρή μειοψηφία» εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, η οποία –όπως υποστηρίζουν– «χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις» και επιδίωξε να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και «πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές».Στο ίδιο μήκος κύματος, οι ίδιες πηγές επιμένουν πως η κυβέρνηση «από την πρώτη στιγμή» είχε πει «ναι» στον διάλογο, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προτείνει συνάντηση ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, υπό την προϋπόθεση «συγκεκριμένης εκπροσώπησης και συγκεκριμένων αιτημάτων».Χαρακτηριστικό είναι ότι η κυβέρνηση διαμηνύει πως «η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι «ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς» –στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους– και όχι «για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων». Υποστηρίζει επίσης ότι «τηρήσαμε κάθε υπόσχεση», κάνοντας αναφορά σε ολοκλήρωση πληρωμών «3,8 δισ. ευρώ», ενώ υπενθυμίζει την πρόταση για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για Εθνική Στρατηγική στον πρωτογενή τομέα.«Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.»Τα μπλόκα αποφάσισαν «όχι» στον διάλογοΤην ίδια ώρα, στα μπλόκα της Θεσσαλίας και ειδικά στη Νίκαια, το κλίμα παραμένει τεταμένο και κυριαρχεί η γραμμή της κλιμάκωσης. Στο συντονιστικό των 57 μπλόκων κατατέθηκαν εισηγήσεις για ενίσχυση των κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα και περαιτέρω δράσεις, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αποκλεισμοί δρόμων προαναγγέλλεται ότι θα είναι πολύωροι. Ο αντιπρόεδρος των αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις θα σκληρύνουν, ενώ στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγροτοσυνδικαλιστές δηλώνουν ότι ζητούν «διάλογο», αλλά με τους δικούς τους όρους ως προς τη συγκρότηση της αντιπροσωπείας.