Εμπόδια στον διάλογο με Μητσοτάκη βάζουν οι «σκληροί» των μπλόκων - Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα, απαντά η κυβέρνηση

Το απόγευμα οι τελικές αποφάσεις των αγροτών - Επιμένουν για τη συμμετοχή του προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας που έσπασε παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και του έχει ασκηθεί δίωξη - Αν δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει η δεύτερη