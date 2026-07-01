Μπελέρης για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Καμία ανοχή απέναντι στη μισαλλοδοξία και την τυφλή βία
Μπελέρης για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Καμία ανοχή απέναντι στη μισαλλοδοξία και την τυφλή βία
«Η Δημοκρατία μας και η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν σκύβουν το κεφάλι», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
«Καμία ανοχή απέναντι στη μισαλλοδοξία και την τυφλή βία», τόνισε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρης, με μία ανάρτησή του στο Facebook σχετικά με τις επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
«Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα τους τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Μπελέρης, ενώ υπογράμμισε πως «η Δημοκρατία μας και η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν σκύβουν το κεφάλι. Το φρόνημα μας δεν πρόκειται να καμφθεί από κανέναν θρασύδειλο θιασώτη της αναρχίας».
«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στελεχών της παράταξης μας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββας Αναστασιάδης και Afroditi Nestora είχαν ως στόχο όχι μόνο τις πολιτικές τους θέσεις, αλλά και την ίδια τους τη ζωή», πρόσθεσε.
«Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα τους τα προηγούμενα χρόνια», σημείωσε ο κ. Μπελέρης, ενώ υπογράμμισε πως «η Δημοκρατία μας και η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται και δεν σκύβουν το κεφάλι. Το φρόνημα μας δεν πρόκειται να καμφθεί από κανέναν θρασύδειλο θιασώτη της αναρχίας».
«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στελεχών της παράταξης μας Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββας Αναστασιάδης και Afroditi Nestora είχαν ως στόχο όχι μόνο τις πολιτικές τους θέσεις, αλλά και την ίδια τους τη ζωή», πρόσθεσε.
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