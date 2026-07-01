«Έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει ο κόσμος»: Οι κινήσεις που έφεραν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους