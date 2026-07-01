«Έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει ο κόσμος»: Οι κινήσεις που έφεραν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
«Έπεσε σαν χάρτινος πύργος, ο εργολάβος χτυπούσε τα κουδούνια για να βγει ο κόσμος»: Οι κινήσεις που έφεραν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κάτοικος της περιοχής σημείωσε ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι οποίοι περιέγραψαν τις στιγμές λίγο πριν και αμέσως μετά το περιστατικό.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι από το πρωί βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο σημείο και ότι η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρίψη μπετόν.
«Έβλεπα από το πρωί να παίρνουν μπάζα και χώματα με ένα μεγάλο τριαξονικό. Ρίξανε μπάζα 2 φορτηγά και μετά ήρθε η πρέσα και η μπετονιέρα που έριχνε το μπετό. Την ώρα που έριχνε το μπετό, έπεσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εργασίες είχαν διακοπεί για αρκετούς μήνες, ενώ ανέφερε ότι αμέσως μετά την κατάρρευση η μπετονιέρα αποχώρησε από το σημείο.
«Φοβηθήκαμε μην πλάκωσε εργάτες. Οι εργάτες το κατάλαβαν και έφυγαν. Ευτυχώς, που είχε βγει η γυναίκα που είχε πάει μέχρι το φαρμακείο», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Όπως είπε, είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το γραφείο του μηχανικού, ο οποίος τους καθησύχαζε λέγοντας ότι «και η Πίζα γέρνει, μην φοβάστε δεν πέφτει».
«Άκουσα ένα τρίξιμο, κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια και μετά η πολυκατοικία έγινε ερείπια», ανέφερε.
Όπως είπε, «Ο εργολάβος έριξε μπετό για να πιάσει και τη διπλανή πολυκατοικία, αλλά όταν έπεσε το μπετό υποχώρησε και το χώμα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αμέσως μετά άρχισε να χτυπά τα κουδούνια των διαμερισμάτων για να ειδοποιήσει τους κατοίκους να βγουν έξω.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι από το πρωί βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες στο σημείο και ότι η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν ρίψη μπετόν.
«Έβλεπα από το πρωί να παίρνουν μπάζα και χώματα με ένα μεγάλο τριαξονικό. Ρίξανε μπάζα 2 φορτηγά και μετά ήρθε η πρέσα και η μπετονιέρα που έριχνε το μπετό. Την ώρα που έριχνε το μπετό, έπεσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος σημείωσε ότι οι εργασίες είχαν διακοπεί για αρκετούς μήνες, ενώ ανέφερε ότι αμέσως μετά την κατάρρευση η μπετονιέρα αποχώρησε από το σημείο.
«Φοβηθήκαμε μην πλάκωσε εργάτες. Οι εργάτες το κατάλαβαν και έφυγαν. Ευτυχώς, που είχε βγει η γυναίκα που είχε πάει μέχρι το φαρμακείο», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν αντιληφθεί εδώ και καιρό ότι υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο και είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Όπως είπε, είχαν επισκεφθεί αρκετές φορές το γραφείο του μηχανικού, ο οποίος τους καθησύχαζε λέγοντας ότι «και η Πίζα γέρνει, μην φοβάστε δεν πέφτει».
«Άκουσα ένα τρίξιμο και μετά έγινε ερείπια»Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον ΣΚΑΪ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσης.
«Άκουσα ένα τρίξιμο, κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να γέρνει, να σπάνε τζάμια και μετά η πολυκατοικία έγινε ερείπια», ανέφερε.
Όπως είπε, «Ο εργολάβος έριξε μπετό για να πιάσει και τη διπλανή πολυκατοικία, αλλά όταν έπεσε το μπετό υποχώρησε και το χώμα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αμέσως μετά άρχισε να χτυπά τα κουδούνια των διαμερισμάτων για να ειδοποιήσει τους κατοίκους να βγουν έξω.
«Χτύπησα τα κουδούνια για να ειδοποιήσω τον κόσμο και να βγουν όλοι έξω και έτσι δεν είχαμε θύματα», είπε χαρακτηριστικά.
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