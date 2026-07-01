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Καταγγελίες για «κατασκοπευτικό δίκτυο» της Ουγγαρίας με στόχο στελέχη της Κομισιόν
Καταγγελίες για «κατασκοπευτικό δίκτυο» της Ουγγαρίας με στόχο στελέχη της Κομισιόν
Οι αναφορές κάνουν λόγο για προσπάθειες στρατολόγησης εργαζομένων της ΕΕ και συλλογή πληροφοριών
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή δράση ουγγρικού δικτύου κατασκοπείας στις Βρυξέλλες, με στόχο υπαλλήλους και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι καταγγελίες αφορούν προσπάθειες στρατολόγησης Ούγγρων εργαζομένων σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών.
Σύμφωνα με έρευνες διεθνών μέσων, η φερόμενη επιχείρηση φέρεται να λειτουργούσε υπό διπλωματική κάλυψη μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ουγγαρίας στην ΕΕ. Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι στελέχη των ουγγρικών υπηρεσιών πληροφοριών προσπάθησαν να προσεγγίσουν εργαζομένους σε ευρωπαϊκά όργανα, αναζητώντας πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές σοβαρές και υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των πληροφοριών των ευρωπαϊκών θεσμών. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε εσωτερική ομάδα διερεύνησης.
Οι αναφορές τοποθετούν τη φερόμενη δράση στην περίοδο 2012-2018, όταν οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Βρυξελλών είχαν επιβαρυνθεί λόγω διαφωνιών για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική λειτουργία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία.
Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρέθηκε και ο Όλιβερ Βάρχελι, πρώην πρέσβης της Ουγγαρίας στην ΕΕ και νυν Ευρωπαίος Επίτροπος. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, ενώ μεταγενέστερη έρευνα της Κομισιόν δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδίδουν προσωπική ευθύνη σε βάρος του.
Η υπόθεση προκαλεί νέες εντάσεις στις σχέσεις Βρυξελλών – Βουδαπέστης, καθώς αφορά καταγγελίες για πιθανή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών στο εσωτερικό των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμών από υπηρεσίες κράτους-μέλους της ΕΕ.
Σύμφωνα με έρευνες διεθνών μέσων, η φερόμενη επιχείρηση φέρεται να λειτουργούσε υπό διπλωματική κάλυψη μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ουγγαρίας στην ΕΕ. Οι αναφορές υποστηρίζουν ότι στελέχη των ουγγρικών υπηρεσιών πληροφοριών προσπάθησαν να προσεγγίσουν εργαζομένους σε ευρωπαϊκά όργανα, αναζητώντας πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές σοβαρές και υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνει μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των πληροφοριών των ευρωπαϊκών θεσμών. Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε εσωτερική ομάδα διερεύνησης.
Οι αναφορές τοποθετούν τη φερόμενη δράση στην περίοδο 2012-2018, όταν οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Βρυξελλών είχαν επιβαρυνθεί λόγω διαφωνιών για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική λειτουργία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία.
Στο επίκεντρο των ερωτημάτων βρέθηκε και ο Όλιβερ Βάρχελι, πρώην πρέσβης της Ουγγαρίας στην ΕΕ και νυν Ευρωπαίος Επίτροπος. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, ενώ μεταγενέστερη έρευνα της Κομισιόν δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδίδουν προσωπική ευθύνη σε βάρος του.
Η υπόθεση προκαλεί νέες εντάσεις στις σχέσεις Βρυξελλών – Βουδαπέστης, καθώς αφορά καταγγελίες για πιθανή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών στο εσωτερικό των ίδιων των ευρωπαϊκών θεσμών από υπηρεσίες κράτους-μέλους της ΕΕ.
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