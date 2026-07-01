Marc: Νέες εκλογές αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία θέλει το 56,7% - Κυριαρχία Μητσοτάκη σε Κέντρο και Κεντροδεξιά

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Την ανάλυση της πρόθεσης ψήφου επιχειρεί η Marc στο β' μέρος της μέτρησής της που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1. Η εταιρεία επιβεβαιώνει την κυριαρχία Μητσοτάκη στο Κέντρο, την Κεντροδεξιά και την Δεξιά, όπου λαμβάνει 32%, 63,4% και 55,1 αντίστοιχα, έναντι 14,1%, 5,6% και 5,3% του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός προηγείται με 32,7% και 35,7% μεταξύ των κεντροαριστερών και των αριστερών ψηφοφόρων.Ένας στους δύο (49,6%) θέλει εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, ενώ το 44,7% προτιμά το φθινόπωρο. Την ίδια στιγμή, το 56,7% δηλώνει ότι προτιμά νέες εκλογές σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το σχετικό ποσοστό είναι 56,2%, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι 48,4% και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ ανεβαίνει στο 68%. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό εκείνων που λένε ότι προτιμούν εκλογές αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία και μεταξύ των ψηφοφόρων των υπολοίπων κομμάτων. Για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, σχεδόν ένας στους τρεις επιλέγει σχήμα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων, αλλά σχεδόν ένας στους δύο (46,1%) θέλει συμμετοχή της ΝΔ στην κυβέρνηση : το 24,8% θέλει αυτοδυναμία της ΝΔ, το 11,2% θέλει ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και το 10,1% τη ΝΔ με με μικρότερα δεξιά κόμματα. Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της κυβέρνησης συνεργασίας είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ (46,9%), της ΝΔ (39,3%), του ΚΚΕ (38,1%) όπως και οι αναποφάσιστοι (55,1%).Η ΝΔ έχει τη μεγαλύτερη συσπείρωση, με 67% και τις μεγαλύτερες απώλειες προς την αδιευκρίνιστη ψήφο (12,9%), όπως και το ΠΑΣΟΚ (15,4%), ενώ η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ μετρήθηκε σε ιστορικό χαμηλό, μόλις στο 3,9%. Την ίδια στιγμή, η ΕΛΑΣ παίρνει τη μερίδα του λέοντος του ΣΥΡΙΖΑ (σχεδόν 6 στους 10) , όπως και η Μαρία Καρυστιανού παίρνει το 45,6% της Νίκης.Μεταξύ εκείνων που δεν ψήφισαν το 2023 και δηλώνουν ότι τώρα θα ψηφίσουν, πρώτη με 17,9% έρχεται το κόμμα Καρυστιανού με17,9% και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 15,8%, ενώ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν 5,6% και 5,5% αντίστοιχα.Στο 12,4% μετράται η δυνητική ψήφος για το «κόμμα Σαμαρά», με την «σίγουρη ψήφο» στο 2,9% και την «αρκετά πιθανή» στο 12,4%. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει υψηλά ποσοστά «αρκετά πιθανής» ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας (18,2%) της Ελληνικής Λύσης (19,4%), αλλά και του ΠΑΣΟΚ (12,8%).