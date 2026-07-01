Σκανδάμης: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη
Σκανδάμης: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη
«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ
«Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε σε δήλωση του ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ, Μαρίνος Σκανδάμης.
«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.
«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.
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