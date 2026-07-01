Σκανδάμης: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

«Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη», δήλωσε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ