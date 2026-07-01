Μητσοτάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα: Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!

«Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης» γράφει ο πρωθυπουργός και τονίζει πως «η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο!»