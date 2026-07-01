Ο Τασούλας επικοινώνησε με τον Αναστασιάδη για την επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν τόσο εναντίον του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ, όσο και ενάντια άλλων πολιτών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος