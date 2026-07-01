Ο Τασούλας επικοινώνησε με τον Αναστασιάδη για την επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
Ο Τασούλας επικοινώνησε με τον Αναστασιάδη για την επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν τόσο εναντίον του πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ, όσο και ενάντια άλλων πολιτών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε με τον πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη, ο οποίος ήταν ένα από τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το πρωί της Τετάρτης (1/7) δέχθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τους στη Θεσσαλονίκη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν τόσο εναντίον του, όσο και ενάντια άλλων πολιτών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε:
«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς, η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμπαράστασή του και αποδοκίμασε τις πράξεις βίας που εκδηλώθηκαν τόσο εναντίον του, όσο και ενάντια άλλων πολιτών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.
«Έχει καταγραφεί το άτομο που άφησε τα γκαζάκια»Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Action24 και στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε:
«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε:
«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς, η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
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