Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Βέλγιο - Σενεγάλη: Εισβολή ατόμων στο γήπεδο και μικρή διακοπή, βίντεο
Βέλγιο - Σενεγάλη: Εισβολή ατόμων στο γήπεδο και μικρή διακοπή, βίντεο
Οι τρεις εισβολείς διέκοψαν το παιχνίδι στο Σιάτλ για διαφημιστικούς λόγους
Μικρή διακοπή είχαμε στο α' μέρος του αγώνα της Σενεγάλης με το Βέλγιο στο Σιάτλ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026.
Οι εισβολείς ακινητοποιήθηκαν αμέσως με τους διοργανωτές να μην δείχνουν ούτε ένα πλάνο από το κυνηγητό και το... ντου!
Tα συγκεκριμένα άτομα φορούσαν μπλουζάκια που διαφήμιζαν ένα διαδικτυακό καζίνο κρυπτονομισμάτων.
😳😳😳Triple Trouble as Pitch Invaders Crash Belgium-Senegal Round of 32! pic.twitter.com/2jH8Ex7EzY— DREE LEGEND🇨🇦🇨🇩 (@DreeLegend) July 1, 2026
🚨 PITCH INVADERS CAUSES THE GAME TO BE PAUSED! pic.twitter.com/CVNTH3CT9r— 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐦𝐞 | 𝐄 (@TheExtratimeX) July 1, 2026
Λίγο μετά το γκολ του Ντιαρά (25') και συγκεκριμένα στο 31' τρία άτομα εισέβαλαν στο χορτάρι και άρχισαν να τρέχουν. Οι άνδρες ασφαλείας άρχισαν να τους κυνηγούν και το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά.
‼️ Multiple pitch invaders on the field during Seattle's World Cup match between Senegal and Belgium.— Noah Riffe (@NoahRiffe) July 1, 2026
The group are wearing shirts promoting an online crypto casino operating in the "Autonomous Island of Anjouan".
The site has previously partnered with Andrew Tate. pic.twitter.com/nXoVRW6aF4
Οι εισβολείς ακινητοποιήθηκαν αμέσως με τους διοργανωτές να μην δείχνουν ούτε ένα πλάνο από το κυνηγητό και το... ντου!
Tα συγκεκριμένα άτομα φορούσαν μπλουζάκια που διαφήμιζαν ένα διαδικτυακό καζίνο κρυπτονομισμάτων.
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