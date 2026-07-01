Βέλγιο - Σενεγάλη: Εισβολή ατόμων στο γήπεδο και μικρή διακοπή, βίντεο
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Βέλγιο - Σενεγάλη: Εισβολή ατόμων στο γήπεδο και μικρή διακοπή, βίντεο

Οι τρεις εισβολείς διέκοψαν το παιχνίδι στο Σιάτλ για διαφημιστικούς λόγους

Βέλγιο - Σενεγάλη: Εισβολή ατόμων στο γήπεδο και μικρή διακοπή, βίντεο
Μικρή διακοπή είχαμε στο α' μέρος του αγώνα της Σενεγάλης με το Βέλγιο στο Σιάτλ για τη φάση των 32 του Μουντιάλ 2026.

 
Λίγο μετά το γκολ του Ντιαρά (25') και συγκεκριμένα στο 31' τρία άτομα εισέβαλαν στο χορτάρι και άρχισαν να τρέχουν. Οι άνδρες ασφαλείας άρχισαν να τους κυνηγούν και το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά. 

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Οι εισβολείς ακινητοποιήθηκαν αμέσως με τους διοργανωτές να μην δείχνουν ούτε ένα πλάνο από το κυνηγητό και το... ντου!

Tα συγκεκριμένα άτομα φορούσαν μπλουζάκια που διαφήμιζαν ένα διαδικτυακό καζίνο κρυπτονομισμάτων.

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