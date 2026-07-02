Στο «σφυρί» ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δεινόσαυρος T-rex Δημοπρασία Νέα Υόρκη Sotheby’s

Στο «σφυρί» ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ, δείτε βίντεο

Ο σκελετός του «Γκας» θα δημοπρατηθεί στις 14 Ιουλίου από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη - Η αξία του μπορεί να φτάσει τα 30 εκατ. δολάρια

Στο «σφυρί» ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ, δείτε βίντεο
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Ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ολοκληρωμένους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ (T-Rex) παρουσιάστηκε σήμερα από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη ενόψει της δημοπρασίας του, στις 14 Ιουλίου.

O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου. Ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν από το 2021 έως το 2023.



Ο T-Rex έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο, πριν από 66-72 εκατομμύρια χρόνια.

Με μήκος 11,6 μ., ο Γκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελούμενος από 183 οστά, είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 63%, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του είδους.


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