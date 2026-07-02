Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
Στο «σφυρί» ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς Τυραννόσαυρου Ρεξ που έχουν βρεθεί ποτέ, δείτε βίντεο
Ο σκελετός του «Γκας» θα δημοπρατηθεί στις 14 Ιουλίου από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη - Η αξία του μπορεί να φτάσει τα 30 εκατ. δολάρια
O «Γκας», όπως αποκαλούν αυτόν τον T-Rex, εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων – ποσό ρεκόρ για σκελετό δεινοσαύρου. Ανακαλύφθηκε στη Νότια Ντακότα κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν από το 2021 έως το 2023.
From South Dakota to Madison Avenue, Gus the T. Rex has officially landed at #SothebysNewYork.— Sotheby's (@Sothebys) July 1, 2026
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As one of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered, Gus is now on view to the public at the Breuer building ahead of… pic.twitter.com/HdqH3J5WVn
Ο T-Rex έζησε κατά την Ύστερη Κρητιδική Περίοδο, πριν από 66-72 εκατομμύρια χρόνια.
Με μήκος 11,6 μ., ο Γκας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελούμενος από 183 οστά, είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 63%, καθιστώντας τον ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα του είδους.
One of the largest and most complete T. Rex skeletons ever discovered is headed to the auction block this July at #SothebysNewYork.— Sotheby's (@Sothebys) June 26, 2026
Register to bid now >> https://t.co/SkBXskHUEG
The 67-million-year-old specimen, affectionately named Gus after the cattle rancher who owned the… pic.twitter.com/L2O1mrCITV
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