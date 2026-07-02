Η φάρσα του Τζόκοβιτς σε ball girl στο Wimbledon που έγινε viral, δείτε βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Φάρσα Wimbledon

Η φάρσα του Τζόκοβιτς σε ball girl στο Wimbledon που έγινε viral, δείτε βίντεο

Ο Σέρβος προσποιήθηκε ότι τον τραυμάτισε με το ψαλίδι, προκαλώντας αρχικά την αγωνία της νεαρής

Η φάρσα του Τζόκοβιτς σε ball girl στο Wimbledon που έγινε viral, δείτε βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μια χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Centre Court του Wimbledon κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όταν ο Σέρβος τενίστας έκανε μια φάρσα σε ball girl, προσποιούμενος ότι τον τραυμάτισε την ώρα που τον βοηθούσε να κόψει μια ταινία από τον ώμο του.

Ο Νόλε είχε μόλις κατακτήσει το δεύτερο σετ απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0, όταν ζήτησε τη βοήθεια μιας ball girl για να αφαιρέσει μια λωρίδα ταινίας από τον ώμο του.

Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam έδωσε στη νεαρή ένα μικρό ψαλίδι, προκειμένου να κόψει το χαλαρό κομμάτι της ταινίας. Τη στιγμή όμως που εκείνη άρχισε να κόβει, ο Σέρβος προσποιήθηκε ότι τον τραυμάτισε με το ψαλίδι, κάνοντας μια απρόσμενη φάρσα.


Η αντίδραση της ball girl


Η ball girl αιφνιδιάστηκε από την αντίδραση του Τζόκοβιτς και για λίγες στιγμές φάνηκε να πιστεύει ότι είχε πράγματι προκαλέσει τραυματισμό στον επτάκις πρωταθλητή του Wimbledon, μέχρι να αντιληφθεί ότι εκείνος αστειευόταν.

Η σύντομη αυτή σκηνή προκάλεσε χαμόγελα στο Centre Court, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον Τζόκοβιτς ιδιαίτερα πειραχτήρι για τη φάρσα που έκανε στη νεαρή.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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