Στη Βουλή μεταφέρει το ΠΑΣΟΚ τη σύγκρουση για το «Ελλάδα 2.0»
Στη Βουλή μεταφέρει το ΠΑΣΟΚ τη σύγκρουση για το «Ελλάδα 2.0»
Ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ, που αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή
Τους τόνους απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης ανεβάζει το ΠΑΣΟΚ, ενόψει της επίκαιρης επερώτησης του κόμματος, που αναμένεται να συζητηθεί την Παρασκευή στη Βουλή.
Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Οικονομικών Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για «εντελώς απογοητευτικά» στοιχεία, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς, όπως είπε, τα στελέχη του κόμματος έκαναν τους «ντέτεκτιβ» για να συγκεντρώσουν το υλικό. Υποστήριξε ακόμη ότι το «Ελλάδα 2.0» απέτυχε στον κεντρικό του στόχο, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
Στο στόχαστρο έβαλε ευθέως το πρωθυπουργικό γραφείο, λέγοντας ότι «το πρόβλημα του Ελλάδα 2.0 είχε εξαρχής διεύθυνση: το Μέγαρο Μαξίμου» και κατηγορώντας το για υπερσυγκεντρωτισμό, έλλειψη σχεδιασμού και απουσία διαβούλευσης.
Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της «Συγκριτικής Μελέτης των Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», από τα 195 μέτρα/δράσεις του «Ελλάδα 2.0», μόνο 62, δηλαδή το 32%, φαίνεται να έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός αρχικού στόχου. Αντίθετα, 128 μέτρα, ποσοστό 65,5%, εμφανίζονται εκτός αρχικού στόχου, ενώ 20 έχουν απενταχθεί. Για πέντε μέτρα, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα.
Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι η πλειονότητα των έργων είτε θα υλοποιηθεί με εκπτώσεις είτε δεν θα υλοποιηθεί καθόλου, με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να μετατίθεται για το μέλλον.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει «για τις εκπτώσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων του Ελλάδα 2.0», οι οποίες, όπως είπε, ζητήθηκαν από την ίδια και προκύπτουν από τα δικά της κείμενα.
Ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμου έκανε λόγο για μακροοικονομική αποτυχία, υποστηρίζοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα εισρέουν στη χώρα, αλλά αν αξιοποιούνται παραγωγικά. Προειδοποίησε, επίσης, ότι έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ενδέχεται να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο.
Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Οικονομικών Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για «εντελώς απογοητευτικά» στοιχεία, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς, όπως είπε, τα στελέχη του κόμματος έκαναν τους «ντέτεκτιβ» για να συγκεντρώσουν το υλικό. Υποστήριξε ακόμη ότι το «Ελλάδα 2.0» απέτυχε στον κεντρικό του στόχο, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
Στο στόχαστρο έβαλε ευθέως το πρωθυπουργικό γραφείο, λέγοντας ότι «το πρόβλημα του Ελλάδα 2.0 είχε εξαρχής διεύθυνση: το Μέγαρο Μαξίμου» και κατηγορώντας το για υπερσυγκεντρωτισμό, έλλειψη σχεδιασμού και απουσία διαβούλευσης.
Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της «Συγκριτικής Μελέτης των Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», από τα 195 μέτρα/δράσεις του «Ελλάδα 2.0», μόνο 62, δηλαδή το 32%, φαίνεται να έμειναν σε μεγάλο βαθμό εντός αρχικού στόχου. Αντίθετα, 128 μέτρα, ποσοστό 65,5%, εμφανίζονται εκτός αρχικού στόχου, ενώ 20 έχουν απενταχθεί. Για πέντε μέτρα, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα.
Η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά ότι η πλειονότητα των έργων είτε θα υλοποιηθεί με εκπτώσεις είτε δεν θα υλοποιηθεί καθόλου, με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να μετατίθεται για το μέλλον.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει «για τις εκπτώσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων του Ελλάδα 2.0», οι οποίες, όπως είπε, ζητήθηκαν από την ίδια και προκύπτουν από τα δικά της κείμενα.
Ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμου έκανε λόγο για μακροοικονομική αποτυχία, υποστηρίζοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα εισρέουν στη χώρα, αλλά αν αξιοποιούνται παραγωγικά. Προειδοποίησε, επίσης, ότι έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ενδέχεται να μεταφερθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιβαρύνοντας τελικά τον Έλληνα φορολογούμενο.
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