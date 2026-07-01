Παπασταύρου για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σταύρος Παπασταύρου Νέα Δημοκρατία

Παπασταύρου για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παπασταύρου για τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία
«Θα ήθελα να καταδικάσουμε όλοι την τρομοκρατική επίθεση που έγινε σήμερα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη Δημοκρατία, ούτε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μας πάει πάρα πολύ πίσω», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση σε όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε ότι όλος ο πολιτικός κόσμος ομόφωνα θα καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα της τρομοκρατίας», προσέθεσε ο κ. Παπασταύρου.

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