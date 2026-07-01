Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε

Eίναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος