Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε
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Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε

Eίναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε
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Για δολοφονία της Βάγια Νέστορα μίλησε καθαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του μετά την θλιβερή είδηση ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ εξέπνευσε μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. 

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό δήλωσε συνεντριμμένος από την απώλεια της 73χρονης γυναίκας και σημείωσε: «Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη».

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη: 

Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.
Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.
Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.

Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε
8 ΣΧΟΛΙΑ

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