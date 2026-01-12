Χριστοδουλίδης για παραίτηση Χαραλάμπους: Πράξη εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης, είμαι εδώ και δεν κρύβομαι

Νωρίτερα, την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο

μετά το βίντεο με τις μίζες.

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στα social media, στηρίζει πλήρως τον

και κάνει λόγο για στοχευμένη προσπάθεια

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίζει ότι «δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου».