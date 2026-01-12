Παραιτήθηκε ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη μετά το βίντεο με τις μίζες

«Δεν θα δεχθώ καμία σκιά για την εντιμότητά μου», τονίζει, μεταξύ άλλων, στη μακροσκελή ανάρτησή του - Το επίμαχο βίντεο εξετάζεται από την Αρχή κατά της Διαφθοράς