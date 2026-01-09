Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
Τι ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Με δημόσια τοποθέτηση αντέδρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τις καταγγελίες που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της υπόθεσης με το βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται φερόμενοι ως επενδυτές και γίνονται υποτιθέμενοι ισχυρισμοί σχετικά με χρηματισμό και παρέμβαση στη λειτουργία της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις στην Κύπρο.
«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρόεδρος, απαντώντας στους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι δεν πρόκειται να δώσει το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς. «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς» είπε χαρακτηριστικά.
Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρόσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα των ταξιδιών του στις ΗΠΑ, που παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (9/1) σε δημοσιογραφική διάσκεψη από την υφυπουργό Παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.
Παραδέχθηκε δε, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει την στήριξη των επενδυτών στο κράτος, μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Και το κάνουν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της άμυνας και σε άλλους τομείς.»
Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινείται βίντεο στο οποίο διατυπώνονται καταγγελίες περί χρηματισμού του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το επίμαχο υλικό αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, συνδέοντας τον Πρόεδρο με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.
«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο η έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκειά της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρόεδρος, απαντώντας στους ισχυρισμούς που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης υπέδειξε ότι δεν πρόκειται να δώσει το δικαίωμα να κατηγορηθεί για θέματα διαφθοράς. «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς» είπε χαρακτηριστικά.
Διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την πρόσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο, την οποία άρχισε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα των ταξιδιών του στις ΗΠΑ, που παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (9/1) σε δημοσιογραφική διάσκεψη από την υφυπουργό Παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.
Παραδέχθηκε δε, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει την στήριξη των επενδυτών στο κράτος, μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. «Και το κάνουν στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της άμυνας και σε άλλους τομείς.»
Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινείται βίντεο στο οποίο διατυπώνονται καταγγελίες περί χρηματισμού του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το επίμαχο υλικό αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, συνδέοντας τον Πρόεδρο με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παίρνει μεγάλες διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα