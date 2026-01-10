Στο Μοσχάτο ο Μητσοτάκης: Οι πολίτες ξέρουν να ξεχωρίζουν τη φωνή της ευθύνης από τον λαϊκισμό, δεν θα τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε