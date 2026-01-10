Με AI βίντεο ο Μητσοτάκης έκανε αναδρομή στα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος
Με AI βίντεο ο Μητσοτάκης έκανε αναδρομή στα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος
«Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
Ανάρτηση για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος που ηγείται της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας», ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στελέχη και ψηφοφόροι και τονίζει ότι η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα», στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».
Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα. pic.twitter.com/YUkTinpAl7— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) January 10, 2026
