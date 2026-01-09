Καρυστιανού: Για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση είναι μια γροθιά απέναντι σε έναν γονέα κι ένα κίνημα πολιτών

Τα σενάρια που τη θέλουν να ανακοινώνει νέο κόμμα την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου, διέψευσε κατηγορηματικά ηόταν ρωτήθηκε σχετικά, στο περιθώριο της δίκης για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.Στις δηλώσεις της από τη Λάρισα, η κ.έκανε λόγο για προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης τόσο από την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα αποχωρήσει από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, είπε πως περιμένει να της τεθεί επίσημο αίτημα.«Είναι η πέμπτη φορά που βρισκόμαστε εδώ, αλλά η δίκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε πως μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Περιμένουμε κάθε φορά να δούμε πότε θα έρθει η επόμενη δικάσιμος, μήπως και αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Είμαστε εδώ, παρά την απογοήτευση, και θα είμαστε κάθε φορά εδώ με ό,τι κουράγιο μας έχει απομείνει» είπε αρχικά και συνέχισε, σχολιάζοντας όσα αναφέρονται τις τελευταίες μέρες για τις σχέσεις της με τους υπόλοιπους γονείς με αφορμή την επικείμενη δημιουργία κόμματος: «Τι διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα σήμερα, δυσάρεστα, προσπαθούν να με στοχοποιήσουν προσωπικά και να προκαλέσουν διχασμό. Να πω ότι η διαφορετικότητα στη σκέψη είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό δόλια για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Το λέω γενικά, προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως αντίπαλες πλευρές, δεν το λέω μόνο για το κόμμα. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν αυτό και είναι φυσιολογικό. Εμείς παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρών σε κάθε δίκη. Αυτές οι αναβολές είναι προάγγελος για όσα θα γίνουν στην κύρια δίκη».Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ανακοινώσει το νέο κόμμα στις 28 Φεβρουαρίου, την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, είπε: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Όταν διάβασα κάτι τέτοιο... είναι τραγικό, δεν ισχύει. Δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Είπα πως το κίνημα μεγαλώνει και πάει καλά. Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα για να με συκοφαντούν, να με βγάλουν μπροστά. Όλο το σύστημα, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα, μια γροθιά απέναντι σε έναν γονέα και ένα κίνημα πολιτών, που στρέφονται κατά της διαφθοράς».Για την παρουσία της στην προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και αν σκοπεύει να παραμείνει, είπε: «Περιμένω να μου ζητηθεί επίσημα να αποχωρήσω. Υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία μέσω email. Η θητεία μου λήγει ούτως ή άλλως τον Μάρτιο. Εφόσον μου ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».